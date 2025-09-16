Így érzi magát nagyszülőként a mulatós rapper: MC Hawer óriási ajándékkal lepte meg a lányát

MC Hawer, azaz Koczka Géza életében új fejezet kezdődött: 2025. augusztus 18-án nagypapává vált, amikor lánya, Tímea világra hozta első gyermekét, Lilit. A kislány 2600 grammal és 50 centiméterrel, egészségesen született, és már az első pillanattól kezdve boldogságot hozott a család életébe. A mulatós zenész kitörő örömmel mesélt a Borsnak arról, milyen a nagyszülői lét, és persze elárulta, hogy van a kis csöppség.

MC Hawer nagypapa élete telis-tele van örömmel (Fotó: Knap Zoltán)

MC Hawer unokája remekül van

„Elsőként látogattam meg az unokámat. Jól sikerült baba, egészséges, megvan mindene, boldogsággal és új érzéssel tölt el. Annyit tudok csinálni, hogy segítek mindenben, amiben tudok” – árulta el a mulatós sztár.

Koczka Géza lányát igyekszik mindenben támogatni:

A lányom kapott a leharcolt telefonja helyett egy újat, hogy szép fotókat tudjon csinálni a babáról. Megajándékozott egy unokával, én meg viszonoztam egy új iPhone-nal

– mesélte nevetve a nagypapa.

Jól boldogul a család

Az apróságot a szülői felügyelet mellett modern eszközök is segítik: babafigyelő tartja szemmel Lilit, de Géza büszke rá, hogy a lányáék ettől függetlenül jó érzékkel bánnak a babával: „Nagyon nyugodt gyermek, a lányomék jól kezelik, nincs elkényeztetve. Szépen boldogulnak, büszke vagyok rájuk” – mondja, hangsúlyozva, hogy a család nem ragaszkodik márkás cuccokhoz. Arra tanította a lányát is, hogy tanulja meg értékelni a dolgokat – ezt a nevelést viszik tovább ők is.

MC Hawer unokája lassan már egy hónapja született (Fotó: Bors/MC Hawer)

Tragédia után öröm

A nagypapa mindennapjai részét képezik a csendes, meghitt pillanatok is: „Ha cumizni akar: nyöszörög, aztán pedig mindig megnyugszik” – árulta el. Géza lelkesen mesélte, hogy az aprócska babával töltött percek adják meg számára a legnagyobb örömöt, amikor nem a színpadon vagy a mikrofon előtt van, hanem csak a nappaliban ülve figyeli a családja mindennapjait.

MC Hawer számára az unoka érkezése különösen jelentős időszakot zár le és nyit új fejezetet: a család néhány hónappal korábban gyászolta el a zenész húgát, Évát. Lili születése új reményt, boldogságot hozott a mindennapokba. A zenész nagypapaként segít, vigyáz, és büszkén nézi, ahogy a lánya és a veje egyre jobban boldogulnak a közös életükben.