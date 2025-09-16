Így érzi magát nagyszülőként a mulatós rapper: MC Hawer óriási ajándékkal lepte meg a lányát

MC Hawer, azaz Koczka Géza életében új fejezet kezdődött: 2025. augusztus 18-án nagypapává vált, amikor lánya, Tímea világra hozta első gyermekét, Lilit. A kislány 2600 grammal és 50 centiméterrel, egészségesen született, és már az első pillanattól kezdve boldogságot hozott a család életébe. A mulatós zenész kitörő örömmel mesélt a Borsnak arról, milyen a nagyszülői lét, és persze elárulta, hogy van a kis csöppség.
„Elsőként látogattam meg az unokámat. Jól sikerült baba, egészséges, megvan mindene, boldogsággal és új érzéssel tölt el. Annyit tudok csinálni, hogy segítek mindenben, amiben tudok” – árulta el a mulatós sztár.
Koczka Géza lányát igyekszik mindenben támogatni:
A lányom kapott a leharcolt telefonja helyett egy újat, hogy szép fotókat tudjon csinálni a babáról. Megajándékozott egy unokával, én meg viszonoztam egy új iPhone-nal
– mesélte nevetve a nagypapa.
Az apróságot a szülői felügyelet mellett modern eszközök is segítik: babafigyelő tartja szemmel Lilit, de Géza büszke rá, hogy a lányáék ettől függetlenül jó érzékkel bánnak a babával: „Nagyon nyugodt gyermek, a lányomék jól kezelik, nincs elkényeztetve. Szépen boldogulnak, büszke vagyok rájuk” – mondja, hangsúlyozva, hogy a család nem ragaszkodik márkás cuccokhoz. Arra tanította a lányát is, hogy tanulja meg értékelni a dolgokat – ezt a nevelést viszik tovább ők is.
A nagypapa mindennapjai részét képezik a csendes, meghitt pillanatok is: „Ha cumizni akar: nyöszörög, aztán pedig mindig megnyugszik” – árulta el. Géza lelkesen mesélte, hogy az aprócska babával töltött percek adják meg számára a legnagyobb örömöt, amikor nem a színpadon vagy a mikrofon előtt van, hanem csak a nappaliban ülve figyeli a családja mindennapjait.
MC Hawer számára az unoka érkezése különösen jelentős időszakot zár le és nyit új fejezetet: a család néhány hónappal korábban gyászolta el a zenész húgát, Évát. Lili születése új reményt, boldogságot hozott a mindennapokba. A zenész nagypapaként segít, vigyáz, és büszkén nézi, ahogy a lánya és a veje egyre jobban boldogulnak a közös életükben.
