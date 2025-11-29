Marics Peti elszólta magát: „Szeretnék egy családot...”

A Megasztár 2025 kulisszái mögött ritkán hallani olyan őszinte, szinte félreérthetetlenül emberi pillanatot, mint ami a napokban történt Marics Peti és tanítványa, P.Y.F.U között. A műsor történetének valaha volt legsikeresebb rappere egy egyszerű, de annál súlyosabb kérdést tett fel mesterének: „Tudom, hogy már a csúcson vagy, meg minden, de mi az, amit szeretnél még elérni? Mi a nagy vágyad, nagy álmod?”

Marics Peti kora ellenére olykor egészen bölcs meglátásokat tesz (Fotó: Markovics Gábor)

Marics Peti nem köntörfalazott: családot szeretne

A ValMar énekese pedig ekkor olyat mondott, amire kevesen számítottak. Nem új albumról, nem még nagyobb fellépésekről, nem újabb szakmai célokról beszélt. Hanem valami egészen személyesről. Valamiről, amit nem lehet színpadi fényekkel megvenni. Egy olyan vallomás csúszott ki a száján, ami egy pillanatra megfagyasztotta a levegőt a Megaház udvarán:



Szeretnék egy családot... nyilván majd az is lesz valamikor, remélhetőleg, ha lesz olyan, aki el tud viselni engem

— vallotta be a Megasztár mestere.

Stabilitásra vágyik a nagy rohanás közepette

Ez az egyetlen mondat talán többet árul el róla, mint bármely nagyszabású interjúja vagy zenei klipje. A sikeres zenész, akihez tömegek kapcsolnak bulikat, energiát, hangos koncertélményt, most megmutatta, hogy legbelül ugyanazokra a dolgokra vágyik, mint bárki más: otthonra, szeretetre, stabilitásra, valakire, aki akkor is mellette marad, amikor lehullanak a reflektorok.

Nehezen nyílik meg...

Marics Peti később hozzátette, hogy vannak tervei, céljai, olyan dolgok, „amiről nem beszél”, de ezt most valahogy nem tudta magában tartani. Egy hosszú műsoridőn túlnyúló percben villantotta fel azt a jövőt, amit kevesen gondolnának róla: egy család képét, talán gyerekzsivajjal, talán csendes reggelekkel — egy másik élet lehetőségét. Rengeteg rajongója pedig egyből be is indította a rakétáit és jelezte kommentben, hogy nem lenne terhére az énekes. Marics Peti tehát kedvére válogathat, a kérdés már csak az, hogy ki csavarja el végleg annyira a fejét, hogy megállapodjon és családot alapítson.