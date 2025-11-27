Marics Peti nem bírta tovább: Levetkőzött Johanna előtt – Videó

Közeledik a Megasztár 2025 döntője, és már csak néhány nap választja el a rajongókat attól, hogy megtudják, ki nyeri meg a 40 millió forintos fődíjat. A feszültség óriási, különösen Marics Peti csapatában, ahol még két énekes is versenyben van: Lengyel Johanna és P.Y.F.U. A fináléra készülődve azonban nemcsak a próbateremben zajlanak az események, hanem a háttérben is, hiszen Johanna és mestere a legváratlanabb módon kapcsolódnak rá a nagy napra: közös jógával igyekeznek mentálisan csúcsformába kerülni.

Marics Peti Lengyel Johanna mellett elleshetett pár „pozíciót” (Fotó: Máté Krisztián)

Marics Peti Megasztáros felkészülése ezen a héten igazán rendhagyó

A duettjük miatt mindkettőjüknek fontos, hogy fejben is rendben legyenek, és erről a rajongóik sem maradtak le, hiszen futótűzként terjed a közösségi médiában Marics Peti és Lengyel Johanna jóga videója. A felvétel nemcsak a közös koncentrációról árulkodik, hanem arról is, milyen laza és játékos hangulatban készülnek a döntőre. A sokat emlegetett pletyka, miszerint a két sztár össze is jött volna, ugyan korábban cáfolatot kapott, de a videó atmoszférája önmagáért beszél: láthatóan remek az összhang kettőjük között.

A ValMar énekesének nem ment a lefelé néző kutya

A legnagyobb derültséget azonban az a pillanat váltotta ki, amikor elérkeztek a lefelé néző kutya pózhoz. Petinek ez láthatóan kicsit nehezebben ment, mint Johannának, és gyorsan kimelegedett a gyakorlattól: „Ez nem pilátesz már?!” – akadt ki. A helyzet csak fokozódott, amikor úgy döntött, megszabadul a pulóverétől. Miután letépte magáról, mosolyogva jegyezte meg: „Lehet, hogy a pulcsi se volt a legjobb ötlet...”

Így reagáltak a pletykákra

„Nálunk igazából, ha még nem vették észre, ez a dinamika, hogy én mondok valamit a versenyzőknek, aztán kinevetnek engem. Egy jót nevetünk és jó a kedv. És ettől van magic köztünk, érzitek? De nem úgy, ahogy ti gondoljátok" – nyilatkozta nemrégiben Marics Peti a Megasztár Facebook-oldalán. Lengyel Johanna sem hallgatott a helyzetről, a mesterével egybevágóan vélekedett a felröppenő pletykáról: „Vicces, hogy pont erre fókuszálnak, miközben mi Petivel teljesen más mentalitásban vagyunk, rengeteget dolgozunk, szóval egyszerűen nem is lenne időnk ilyesmivel foglalkozni. Persze, én vagyok az egyetlen lány a csapatában, szóval adja magát, hogy ilyen találgatások születnek”. Bármi is tehát az igazság, kíváncsiak vagyunk, hogyan teljesítenek a közös produkcióban szombaton, a Megasztár fináléjában.