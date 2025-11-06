"Haragszom rá, de nem utálom!" - Géczi Bea megtörte a csendet Mandula Ádám ügyében

Október közepén nagy közfelháborodást váltott ki az az eset, amelyben a valóságshow-ból ismert Mandula Ádám és kisfia Medox került a figyelem középpontjába, miután az apa bántalmazó magatartást tanúsított. A történtek után Géczi Bea, a kisfiú édesanyja azonnal lépett: biztonságba helyezte gyermekét, és hivatalos eljárást kezdeményezett volt párja ellen. A Bors megkereste Beát, hogy megkérdezze, hogy halad az ügy, és miért tartja fontosnak, hogy a hatóságok mielőbb pontot tegyenek az eset végére, illetve hogyan érzik magukat.
Bea elmondta, hogy az elmúlt hetek érzelmileg rendkívül megterhelők voltak számára, de igyekszik erős maradni, és minden energiáját kisfiára fordítani. Mint mondta, az első pillanattól kezdve egyértelmű volt számára, hogy Medox biztonsága az elsődleges, és semmilyen körülmények között nem enged kompromisszumot ezen a téren.
A legfontosabb számomra, hogy Medox biztonságban és szeretetben nőjön fel. Nem szeretnék többé a múlton rágódni, inkább a jövőre és a fiam lelki békéjére koncentrálok. Hiszek abban, hogy a segítségkérés nem gyengeség, hanem bátorság
– fogalmazott az édesanya.
Lapunknak arról is beszélt, hogy szakemberek segítségével próbálják feldolgozni a történteket, hiszen mindkettőjük számára ez az egyetlen út a lelki békéhez. Bea elmondása szerint most minden energiáját abba fekteti, hogy kisfia számára stabil, szeretetteljes környezetet teremtsen, és új fejezetet nyisson az életükben. Hozzátette, úgy érzi Medox jól van a körülményekhez képest:
Úgy látom, hogy a Medi korához képest sokkal érettebb és másképp fogja fel a dolgokat. Én szerencsére nem látom rajta, hogy őt ez így megviselte volna.
A hatósági eljárás jelenleg is folyamatban van, Bea pedig elmondása szerint teljes mértékben együttműködik a szakemberekkel, mert abban bízik, hogy minden helyére fog kerülni. A családon belüli erőszak elleni fellépés, valamint az, hogy az érintettek időben kérjenek segítséget elengedhetetlen. A pszichológusok hangsúlyozzák: a gyógyulás egyik kulcsa a támogató közeg és a tudatos feldolgozás. A történet kapcsán sokan kifejezték együttérzésüket a közösségi médiában, és sokan példaként tekintenek Beára, aki nyíltan vállalja az anyaság kihívásait, miközben próbálja visszanyerni önmagát. Géczi Bea most arra koncentrál, hogy lezárja a múltat, és újraépítse önmagát.
Ahogy fogalmazott:
Nem a múlt hibáit akarom ismételni, hanem a jövőt szeretném jól csinálni.
A történtek után Bea elmondása szerint beszélt korábbi párjával is, hogy tisztázzák a helyzetet. Őszintén elmondta neki, hogy mennyire csalódott és mennyire megrázta, amit látott.
Elmondtam neki, hogy ez most nagyon komoly dolog volt, és ilyet nem szabad tenni. Fontos volt számomra, hogy megértse: a gyermek biztonsága mindennél fontosabb
– fogalmazott.
Bea hozzátette, hogy sosem a gyűlölet vezérli, inkább szeretné, ha mindketten felelősen tudnának a gyermekük jövőjéről gondoskodni.
Nem utálom őt, mert tudom, hogy neki is nehéz. De nem szeretném, ha mindez Medoxban mély nyomot hagyna. Ezért döntöttem úgy, hogy a találkozások csak felügyelet mellett történhetnek
– zárta Medox édesanyja.
