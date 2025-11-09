Elolvadunk: így randizik kislányával Lola

Lola az ősz minden utolsó napsugarát kiélvezi újdonsült édesanyaként lányával, Lenkával együtt. Az énekesnő ugyanis egy olyan fotót osztott meg rajongóival Instagram-oldalán, amelyen jól látható, "randizni" volt gyermekével, aki a babakocsijában fekve élvezte Lolával együtt a kellemes időjárást.

Kávérandin volt Lola és Lenka / Fotó: Zsolnai Dóri / hot! magazin

Lola számára lányával való egymásra hangolódása mindennél fontosabb

Az énekesnő aranyos fotója nem sokkal az után érkezett, hogy őszintén vallott arról, most a számára a legfontosabb az, hogy Lenkával teljesen egymásra hangolódjanak. Ezt a nyugis, szeretetteljes időszakot pedig mindennél jobban imádja:

Sosem voltam olyan típus, aki sok időt tölt otthon, de most ezt az időszakot nagyon élvezem, s úgy érzem, ez életem legnyugodtabb, legszebb de egyben legpörgősebb időszaka is. A kisbabám minden napomat bearanyozza; annyi örömöt és boldogságot ad, amennyit korábban el sem tudtam volna képzelni.

Lola ezen felül észrevette azt is, hogy Lenka már most szereti a zenét: