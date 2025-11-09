Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Elolvadunk: így randizik kislányával Lola

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 09. 10:30
anyaságrandi
Az énekesnő és Lenka együtt élvezik ki az utolsó melegebb napokat.
Lola az ősz minden utolsó napsugarát kiélvezi újdonsült édesanyaként lányával, Lenkával együtt. Az énekesnő ugyanis egy olyan fotót osztott meg rajongóival Instagram-oldalán, amelyen jól látható, "randizni" volt gyermekével, aki a babakocsijában fekve élvezte Lolával együtt a kellemes időjárást. 

Kávérandin volt Lola és Lenka.
Kávérandin volt Lola és Lenka / Fotó: Zsolnai Dóri / hot! magazin

 

Lola számára lányával való egymásra hangolódása mindennél fontosabb

Az énekesnő aranyos fotója nem sokkal az után érkezett, hogy őszintén vallott arról, most a számára a legfontosabb az, hogy Lenkával teljesen egymásra hangolódjanak. Ezt a nyugis, szeretetteljes időszakot pedig mindennél jobban imádja:

Sosem voltam olyan típus, aki sok időt tölt otthon, de most ezt az időszakot nagyon élvezem, s úgy érzem, ez életem legnyugodtabb, legszebb de egyben legpörgősebb időszaka is. A kisbabám minden napomat bearanyozza; annyi örömöt és boldogságot ad, amennyit korábban el sem tudtam volna képzelni. 

Lola ezen felül észrevette azt is, hogy Lenka már most szereti a zenét:

Mindennap mesélek neki, emellett énekelek is. Már most látom, hogy a zene az ő életében is fontos lesz. Már most nézegeti és játszik a kis játékaival.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
