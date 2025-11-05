Megható vallomás L.L. Junior múltjáról: Ebből az ablaktalan cselédszobából indult

Mostanában nemcsak a színpadon, hanem a magánélete miatt is sokat szerepel a címlapokon L.L. Junior. A tehetséges énekes ismét a figyelem középpontjába került, hiszen úgy tűnik, újra egymásra talált korábbi párjával, Frey Timivel. A viharos kapcsolatukról már hónapok óta pletykál a sajtó, most azonban úgy látszik, a páros ismét egymás mellett találta meg a boldogságot.

L.L. Junior Fekete vonat nevű együttesében kezdte meg a karrierjét, amikor mindössze 16 éves volt (Fotó: Creator TV)

L.L. Junior ablaktalan cselédszobából indult

L.L. Junior a napokban a Creator TV műsorában tűnt fel, ahol őszintén mesélt életéről, múltjáról és a sikerek mögött meghúzódó nehézségekről. A műsorban betekintést engedett abba a kis, ablaktalan cselédszobába is, ahol gyerekként az első dalait írta. Zenetanárra nem tellett, így saját maga képezte magát, miközben hitt abban, hogy egyszer a csúcsra jut. És így is lett.

A műsorban édesanyja is megszólalt, aki meghatóan emlékezett vissza fia gyerekkorára.

Nagyon nehezen hittem el, hogy ő híres ember lesz, de mindig csinálnia kellett valamit, sosem tudott nyugton maradni.

– mondta.

Junior pedig hozzátette:

Anyukámtól örököltem ezt a zenei és kereskedelmi vénát is. Nagyon szép gyerekkorom volt, mindent megkaptam, amit csak lehetett.

L.L. Junior Frey Timivel való kapcsolata nem éppen volt gördülékeny. Timi már bemutatta családjának, vajon Junior is őt? (Fotó: Creator TV)

13 éves volt, amikor először színpadra állt

Mindössze 13 éves volt, amikor először színpadra állt, és tudta, hogy a zene az ő sorsa. 1997-ben megalakult a legendás Fekete Vonat, amely pillanatok alatt országos sikert hozott neki. A tinédzser fiúból hirtelen sztár lett, ám három évvel később, belső viszályok miatt elhagyta a zenekart. Másfél évre Kanadába költözött, majd hazatérve sikeres szólókarrierbe kezdett.

Voltak olyan belső viszályok, ami miatt ezt nem szerettem volna tovább vállalni.

L.L. Junior kisfia halálakor csaknem megbolondult, nem akarta elhinni, amikor ez a szörnyű esett történt vele (Fotó: Creator TV)

Élete legnagyobb tragédiája 2019-ben történt

2019-ben azonban élete legnagyobb tragédiája érte: kisfia, Dávid Laurent tragikus balesetben életét vesztette. A műsorban arról is mesélt, hogyan élte meg a veszteséget. „Mindig belehalok itt, és néha itt is támadok fel” – mondta fia sírjánál.

L.L. Junior azonban a legnehezebb időkben sem adta fel. A fájdalmat zenébe és munkába fordította, a fellépések, a család és vállalkozásai tartják benne a lelket. A 40-en túl is fiatalos lendülettel áll színpadra, és bebizonyította: a tehetség és a kitartás időtlen.