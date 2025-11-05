Megható vallomás L.L. Junior múltjáról: Ebből az ablaktalan cselédszobából indult

Mostanában nemcsak a színpadon, hanem a magánélete miatt is sokat szerepel a címlapokon L.L. Junior. A tehetséges énekes ismét a figyelem középpontjába került, hiszen úgy tűnik, újra egymásra talált korábbi párjával, Frey Timivel. A viharos kapcsolatukról már hónapok óta pletykál a sajtó, most azonban úgy látszik, a páros ismét egymás mellett találta meg a boldogságot.
L.L. Junior a napokban a Creator TV műsorában tűnt fel, ahol őszintén mesélt életéről, múltjáról és a sikerek mögött meghúzódó nehézségekről. A műsorban betekintést engedett abba a kis, ablaktalan cselédszobába is, ahol gyerekként az első dalait írta. Zenetanárra nem tellett, így saját maga képezte magát, miközben hitt abban, hogy egyszer a csúcsra jut. És így is lett.
A műsorban édesanyja is megszólalt, aki meghatóan emlékezett vissza fia gyerekkorára.
Nagyon nehezen hittem el, hogy ő híres ember lesz, de mindig csinálnia kellett valamit, sosem tudott nyugton maradni.
– mondta.
Junior pedig hozzátette:
Anyukámtól örököltem ezt a zenei és kereskedelmi vénát is. Nagyon szép gyerekkorom volt, mindent megkaptam, amit csak lehetett.
Mindössze 13 éves volt, amikor először színpadra állt, és tudta, hogy a zene az ő sorsa. 1997-ben megalakult a legendás Fekete Vonat, amely pillanatok alatt országos sikert hozott neki. A tinédzser fiúból hirtelen sztár lett, ám három évvel később, belső viszályok miatt elhagyta a zenekart. Másfél évre Kanadába költözött, majd hazatérve sikeres szólókarrierbe kezdett.
Voltak olyan belső viszályok, ami miatt ezt nem szerettem volna tovább vállalni.
2019-ben azonban élete legnagyobb tragédiája érte: kisfia, Dávid Laurent tragikus balesetben életét vesztette. A műsorban arról is mesélt, hogyan élte meg a veszteséget. „Mindig belehalok itt, és néha itt is támadok fel” – mondta fia sírjánál.
L.L. Junior azonban a legnehezebb időkben sem adta fel. A fájdalmat zenébe és munkába fordította, a fellépések, a család és vállalkozásai tartják benne a lelket. A 40-en túl is fiatalos lendülettel áll színpadra, és bebizonyította: a tehetség és a kitartás időtlen.
Junior ma már újra mosolyog, karrierje töretlen, magánélete pedig úgy tűnik, újra sínre került Frey Timi oldalán. L.L. Junior továbbra is a magyar zenei élet egyik legnagyobb túlélője.
