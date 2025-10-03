Szétszedték a kommentelők L.L. Junior exét: Betáncolná magát a Dancing With The Starsba?

Ha volt bulvártéma, ami idén nyáron megmozgatta a közönséget, az bizony Frey Timi és L.L. Junior kapcsolata volt. Hol szakításról, hol kibékülésről szóltak a hírek, és sokszor maguk a főszereplők is adtak okot arra, hogy róluk beszéljenek. Együtt vannak, vagy mégsem? A se veled, se nélküled kapcsolat minden fordulatát árgus szemekkel figyelték a követők – és persze lapunk is.
Nem is lenne meglepő, ha valaki azt mondaná: ez bizony tudatos recept Junior részéről. Hiszen, ha visszaemlékszünk, Dárdai Blankával való kapcsolatát is hasonló szóbeszéd és híráradat övezte.
De vajon tényleg ő „neveli ki” a fiatal lányokat a hírnév felé vezető úton, vagy inkább a körülötte lévő nők használják ki a hírnevét, hogy saját karriert építsenek? Ki a valódi áldozat ebben a játszmában? – teszik fel sokan a kérdést.
Most azonban nem Junior, hanem Frey Timi irányította magára a figyelmet. Frey Timi Instagramon osztott meg egy sztorit a Dancing with the Starsról, amiben arról írt:
1 éve ilyenkor kezdődött az egyik kedvenc időszakom.
Ártatlan emlékidézésnek tűnt, ám néhány percen belül a sztori már Redditen kötött ki, ahol azonnal szétszedték a kommentelők. Vannak, akik úgy gondolják, hogy ezzel a posztjával, illetve a Juniorhoz fűződő se veled, se nélküled kapcsolatával akarja meghívatni magát a táncos műsorba.
Azért a Dancingesek nagy többségének tanári diplomája van. Stana, Hegyes, Mikes, Katica – mind mesterdiplomás tánctanárok, és eredményeik is vannak.
– írta egy felhasználó, burkoltan célozva arra, hogy Timi tehetsége talán megkérdőjelezhető.
Mások még keményebben fogalmaztak:
Persze nem mindenki látta ennyire sötéten a helyzetet. Volt, aki éppen Timit dicsérte:
Minden elismerésem neki, hisz aki ennyi középkorú férfit hülyére vett, az tudhat valamit. Köztük a középkorú L.L. seniort, akinél elérte, hogy az Instán vergődjön miatta.
A kommentháború egyre csak gyűrűzik, és úgy tűnik, Timi minden lépése újabb vitát szít. Akár akarja, akár nem, minden mozdulata hírértékkel bír. Egy biztos: popcornnal a kezünkben várhatjuk, mi lesz a következő fordulat a fiatal lány körül, aki egyesek szemében már most a magyar celebvilág legmegosztóbb alakja.
