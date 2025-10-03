Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Helga névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szétszedték a kommentelők L.L. Junior exét: Betáncolná magát a Dancing With The Starsba?

LL Junior
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 03. 20:00
Dárdai BlankaDancing with StarsL L Junior Dárdai Blankasugar daddyszakításTV2
Frey Timi nyáron viharos kapcsolata miatt került a figyelem középpontjába, most pedig egy Instagram-sztorija indított el újabb kommentháborút. Bár L.L. Junior és Timi már tisztázták, hogy kapcsolatuknak vége, a történetnek még koránt sincs lezárása. Vajon tudatos hírnévhajhászásról van szó, vagy csak félreértett nosztalgiáról?
Cs. A.
A szerző cikkei

Ha volt bulvártéma, ami idén nyáron megmozgatta a közönséget, az bizony Frey Timi és L.L. Junior kapcsolata volt. Hol szakításról, hol kibékülésről szóltak a hírek, és sokszor maguk a főszereplők is adtak okot arra, hogy róluk beszéljenek. Együtt vannak, vagy mégsem? A se veled, se nélküled kapcsolat minden fordulatát árgus szemekkel figyelték a követők – és persze lapunk is.

L.L. Junior exe, Frey Timi mindig szolgáltat beszédtémát
L.L. Junior barátnőjeként ismerhettük meg Frey Timit (Fotó: Instagram)

L.L. Junior sugar daddy szerepben? 

Nem is lenne meglepő, ha valaki azt mondaná: ez bizony tudatos recept Junior részéről. Hiszen, ha visszaemlékszünk, Dárdai Blankával való kapcsolatát is hasonló szóbeszéd és híráradat övezte. 

De vajon tényleg ő „neveli ki” a fiatal lányokat a hírnév felé vezető úton, vagy inkább a körülötte lévő nők használják ki a hírnevét, hogy saját karriert építsenek?  Ki a valódi áldozat ebben a játszmában? – teszik fel sokan a kérdést.

Frey Timi a Dancing with Stars című TV2 műsorában tűnt fel (Fotó: Instagram)

Dancing with the Stars: csak egy nosztalgia, vagy több annál?

Most azonban nem Junior, hanem Frey Timi irányította magára a figyelmet. Frey Timi Instagramon osztott meg egy sztorit a Dancing with the Starsról, amiben arról írt: 

1 éve ilyenkor kezdődött az egyik kedvenc időszakom.

Ártatlan emlékidézésnek tűnt, ám néhány percen belül a sztori már Redditen kötött ki, ahol azonnal szétszedték a kommentelők. Vannak, akik úgy gondolják, hogy ezzel a posztjával, illetve a Juniorhoz fűződő se veled, se nélküled kapcsolatával akarja meghívatni magát a táncos műsorba.

Azért a Dancingesek nagy többségének tanári diplomája van. Stana, Hegyes, Mikes, Katica – mind mesterdiplomás tánctanárok, és eredményeik is vannak. 

– írta egy felhasználó, burkoltan célozva arra, hogy Timi tehetsége talán megkérdőjelezhető.

Mások még keményebben fogalmaztak:

  •  „Számomra nagyon durva, hogy valaki ennyi mindent megtesz csak azért, hogy bekerüljön egy műsorba.”
  •  „Semmi tehetsége ennek a nőnek, ráakaszkodik mindig valakire, kényszeresen celeb akar lenni. Wannabe ember.”
L.L. Junior Dárdai Blanka után Timivel alkotott egy párt
Fotó: Instagram/L.L. Junior

Megoszlanak a vélemények

Persze nem mindenki látta ennyire sötéten a helyzetet. Volt, aki éppen Timit dicsérte: 

Minden elismerésem neki, hisz aki ennyi középkorú férfit hülyére vett, az tudhat valamit. Köztük a középkorú L.L. seniort, akinél elérte, hogy az Instán vergődjön miatta.

A kommentháború egyre csak gyűrűzik, és úgy tűnik, Timi minden lépése újabb vitát szít. Akár akarja, akár nem, minden mozdulata hírértékkel bír. Egy biztos: popcornnal a kezünkben várhatjuk, mi lesz a következő fordulat a fiatal lány körül, aki egyesek szemében már most a magyar celebvilág legmegosztóbb alakja.

@freytimea elindult..🪩 #dwts #tv2 #fyp #foryou #dancingwiththestars #fy #dwts2024 #nekedbelegyenbenne @Dancing with the Stars TV2 ♬ eredeti hang - freytimea

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu