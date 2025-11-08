Nagy hibát vétett L.L. Junior és Frey Timi: Rendőrségi ügy lesz belőle?

L.L. Junior és barátnője, Frey Timi ismét gondoskodtak a botrányról — alighogy rendeződni látszott kapcsolatuk, máris egy újabb ügy miatt robbant fel az internet. A zenész ezúttal saját magát buktatta le: egy Instagram-sztoriban osztotta meg, amint vezet, csak éppen nem kötötte be azt a fránya biztonsági övét. A felvételen jól látszik, hogy Junior a volánnál ül, miközben Timi hozzá bújva nevetgél az anyósülésen, a pár pedig láthatóan siet valahova.

L.L. Junior Frey Timi mellett valósággal vonzza a botrányokat (Fotó: Bors)

Hová sietett ennyire L.L. Junior és Timi?

A helyzet pikantériája, hogy éppen G.w.M-hez és Kulcsár Edinához tartottak, akikkel az utóbbi időben gyakran tűnnek fel közös programokon. A történet hamar elterjedt a közösségi médiában, és a Redditen is felbukkant a videó, ahol a kommentelők nem kímélték L.L. Juniort. Sokan emlékeztették arra a tragédiára, amelyben évekkel ezelőtt elveszítette kisfiát egy autóbalesetben — épp ezért különösen visszásnak tartják, hogy a zenész ilyen könnyelműen bánik a közlekedési szabályokkal.

Mindig azt hiszem, semmi nincs annál lejjebb, mint amikor Timikével drámáznak, de ez gyomorforgató, ez a legalja mindennek. Főleg, hogy telezokogta a médiát a kisfia elvesztésével, szóval talán a minimum lenne, ha ő maga normálisan vezetne a szabályok betartásával

– fogalmazta meg egy felhasználó a markáns véleményét.

Csak figyelmetlen volt?

Mások ennél is keményebben fogalmaztak, és felvetették, hogy a rendőrség akár hivatalból is eljárhatna az ügyben, hiszen a bizonyítékot maga Junior tette közzé: „A rendőrség likeolja az ilyen bizonyítékokat. Manapság már annyira alap, hogy bekötöd magad!” – jegyezte meg valaki ironikusan. Többen azt is megjegyezték, hogy a modern autó többsége már biztonsági öv-figyelmeztető rendszerrel működik, így nehezen érthető, miként tudta kijátszani a csipogást: „Amúgy a jobb autókban csipog a rendszer, ha valaki nem kötötte be magát. Juni kijátssza?” – kérdezte egy másik kommentelő.

A rejtélyes új stílus

A pár körül mostanában újra felpezsdült a pletykák világa: nemcsak a kibékülésük, hanem Junior megjelenése is sokakat foglalkoztat. A rapper az elmúlt napokban feltűnően nagy sálakban járt, szinte minden fotón eltakarta a nyakát, ami azonnal beindította a találgatásokat. Többen kíváncsiak, vajon csak divatkiegészítőről van szó, vagy valamit rejteget — például egy új tetoválást, esetleg valamilyen friss sérülést. Akármi is az igazság, az biztos, hogy L.L. Junior és Frey Timi ismét gondoskodtak arról, hogy a közösségi oldalak ne maradjanak beszédtéma nélkül.