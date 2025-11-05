Kamu lenne L.L. Junior és Frey Timi szerelme?

A zenész és táncos kedvese nem először gabalyodnak egymásba. Függetlenül attól, hogy Frey Tímea korábban kijelentette, L.L. Junior és közte végérvényesen lezárult minden, a rapper és a táncos kibékültek és ismét egy párt alkotnak.

L.L. Junior és Frey Tímea ismét egy párt alkotnak? (Fotó: Bors)

L.L. Junior szívesen mutatkozik fiatal barátnőjével

Egy bennfentes szerint azonban Timinek esze ágában sincs örökre búcsút intenie Juniornak, és a rapper számára sem megerőltető a lány társaságában töltenie a szabadidejét. Ez olyannyira igaz, hogy a Sztárbox gáláján már ismét kéz a kézben jelentek meg a nagy nyilvánosság előtt, sőt, a megnyilvánulásaik olykor túlzónak, már-már színpadiasnak tűnnek. A Borsnak név nélkül nyilatkozó bennfentes szintén ezt erősítette meg. Szerinte szó sincs mindent elsöprő szerelemről.

Állítása szerint Junior és Timi se veled, se nélküled kapcsolatban vannak, legalábbis igyekeznek ezt a látszatot fenntartani. Ettől függetlenül kissé kifelé élik az életüket, és ha a közelükbe kerül egy kamera, egészen véletlenül úgy egymásba gabalyodnak, hogy az lehetőség szerint mindenki számára feltűnő legyen. A nézők és a rajongók pedig sok esetben kíváncsiak arra, hogy mi történik a szerelmesekkel, a közös fotók hozzák a like-okat és a nevük is pörög a neten.

Elképzelhető, hogy csak a kameráknak szól a műsor? (Fotó: Bors)

Huszonöt év korkülönbség – Ami senkit nem zavar

Persze egyiküknek sincs ezzel semmi baja, hiszen a fiatal táncosnak igencsak kapóra jön az ismeretség, a rossz nyelvek szerint a rapperrel való időtöltés még a szakmai karrierjén is sokat lendíthet. Valójában Frey Timi nevét azóta ismeri a nagyérdemű, amióta kiderült, hogy a rapper aktuális kedvese. Ezt megelőzően nem sok mindent lehetett róla tudni. Junior, aki pár hete még arról posztolt, milyen ügyesen takarít egyedül, talán beleunt a háztartás vezetésébe, és szívesen adná át a stafétát. Arról nem is beszélve, hogy a közel 45 éves zenész hiúságának is jót tesz a csinos lány jelenléte, hiszen a kettejük közti korkülönbség majdnem huszonöt év. Junior, aki reklámügynökséget is vezet, szintén csak kamatoztat a megjelenésekből, szóljon a pletyka bármiről is, csak hozza a nézőszámokat.