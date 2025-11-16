Liptai Claudia döntése mindenkit meglepett, hiszen nincs még Karácsony!

Liptai Claudia döntése az ünnepek közeledtével igencsak meglepte követőit a közösségi oldalán, hiszen nemrég közzétett bejegyzése által vallott arról, miért kezdte meg korán az idei karácsonyi készülődést a hagyományoktól eltérően.

Liptai Claudia döntése a karácsonyi készülődéssel kapcsolatosan meglepte a rajongóit / Fotó: MATE KRISZTIAN

Liptai Claudia döntése hatással van a környezetére is?

Az 52 éves színésznő-és műsorvezető terjedelmes sorokkal vallott Instagram oldalán, miszerint meg van rá az oka miért döntött amellett, hogy korábban kezdi meg a karácsonyi készülődést. Mint köztudott Claudia gyerekkora nem volt könnyű a nehéz családi helyzetét és körülményeket tekintve, amiben az írásában is kitér, viszont arra ad tanúságot, amit az élet korábban nem adott meg neki azt próbálja apránként bepótolni, ahogy csak teheti.

Tudom hogy valakinek az őrült korán van, hogy már karácsonyra készülök. Sokáig nem is tudtam megfogalmazni miért érzem ennek ennyire a szükségét? Pedig a válasz oly egyszerű. Kisgyerekként Eleinte még nagyon vártam a karácsonyi estéket aztán ahogy telt az idő és minden karácsony este pokollá változott már A rettegés váltotta fel a várakozást. Úgyhogy felnőttként pont azért hosszabbítom meg a várakozás időszakát, hogy az elveszett órákat napokat valahogy visszakapjam. Ezért ha holnaptól beléptek, Érdre a cukrászdába akkor már igazi karácsonyi pompa fogad benneteket ráadásul egy kis meglepetéssel

- írta bejegyzése mellé a művésznő.

A követők igazán együttérző és támogató jelleggel reagáltak Claudia soraira.

A karácsonyi szezont nem lehet elég korán megnyitni

- írja egy lelkes követő.

