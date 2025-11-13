Liptai Claudia videójába te is belepirulsz

Liptai Claudia a múltból osztott meg egy szívderítő, de kissé pikáns videót. Tillával az Activity műsorban vettek részt és egy érdekes feladványt kellett elmutogatnia a gyönyörű színésznőnek.

Fotó: MATE KRISZTIAN

Amikor Claudia félreérthetetlen mozdulatokat tett az alsó testénél, bizony Tillának is beindult a fantáziája, volt ott minden: maszturbálás, jól érzi magát. Majd végül jött a muff. Amikor Claudia négykézlábra ereszkedett, már mindenki felfokozott állapotban volt, szerencsére Tilla hamar kimondta a megfejtést.

Szinte hihetetlen, de az Activity már több, mint 20 éves. Szulák Andrea 2001-2007 között vezette a műsort a TV2-n. 2016-ban Liptai Claudia is a műsorvezetője lett a játékos show-nak. Ekkor várta második gyermekét, és a vicces feladványok miatt folyton attól rettegett, a stúdióban indul majd meg a szülés.