Liptai Claudia videójába te is belepirulsz

Liptai Claudia
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 13. 15:40
Activityműsorban
Liptai Claudia nosztalgiázott a közösségi oldalain. Olyan videót osztott meg, amibe mindenki belepirul.

Liptai Claudia a múltból osztott meg egy szívderítő, de kissé pikáns videót. Tillával az Activity műsorban vettek részt és egy érdekes feladványt kellett elmutogatnia a gyönyörű színésznőnek.

20251005_sztarban sztar_MK_MW_bulvar_016
Fotó: MATE KRISZTIAN

Amikor Claudia félreérthetetlen mozdulatokat tett az alsó testénél, bizony Tillának is beindult a fantáziája, volt ott minden: maszturbálás, jól érzi magát. Majd végül jött a muff.  Amikor Claudia négykézlábra ereszkedett, már mindenki felfokozott állapotban volt, szerencsére Tilla hamar kimondta a megfejtést.

Szinte hihetetlen, de az Activity már több, mint 20 éves. Szulák Andrea 2001-2007 között vezette a műsort a TV2-n. 2016-ban Liptai Claudia is a műsorvezetője lett a játékos show-nak. Ekkor várta második gyermekét, és a vicces feladványok miatt folyton attól rettegett, a stúdióban indul majd meg a szülés.

