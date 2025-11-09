Liptai Claudia lefagyott: Pont úgy nézel ki, mint ő!

Javában zajlanak a TV2 sikerműsorának, a Sztárban Sztár All Stars adásának készületei, hiszen perceken belül színpadra állnak a versenyzők. A zsűri - Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna, Stohl András és Hajós András - egy extra produkcióval is készült. Az ABBA együttes bőrébe bújnak, amiről Liptai Claudia már osztott meg fotót.

Az adás előkészületei azonban nem várt izgalmakat tartogattak Liptai Claudia számára. A táncosok éppen kezdéshez álltak be, amikor a gyönyörű műsorvezető a szívéhez kapott és csak annyit mondott: "Pont úgy nézel ki, mint ő!"

Kiderült, hogy az egyik táncos lány megszólalásig hasonlít Liptai Claudia és Gesztesi Károly közös lányára, Pannára. Íme a táncoslány:

A barna hajú lány hasonlít a megszólalásig Gesztesi Pankára

Itt pedig megnézheted, mennyire megdöbbentő a hasonlóság.