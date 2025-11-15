Lékai-Kiss Ramóna: „A költözés mindig emlékezetes”

Lékai-Kiss Ramóna, a Lakásvadászok műsorvezetője nem csupán a műsor alatt találkozott az ingatlanvásárlással, hanem magánéletében is többször élt már albérletben. A Sztárban Sztár All Stars zsűritagja három évvel ezelőtt döntött úgy férjével és gyermekükkel, hogy ismét Budapestre költöznek, aminek részleteit lapunknak el is mesélte.

Lékai-Kiss Ramóna férjével hat éve költöztek össze (Fotó: Gáll Regina)

A műsorvezető elmondása szerint a műsor egy teljesen más betekintést enged az ingatlanpiac rejtelmeibe, mint eddig bármi más.

Olyan történeteket láthatnak majd a nézők, amik teljesen egyedülállóak. Amikor az ember úgy dönt, hogy vesz egy ingatlant, az mindenképpen sorsfordító. Mindig van valami különlegessége annak az élethelyzetnek, amikor az ember megvásárolja az első vagy esetleg az utolsó lakását. Amikor az ingatlanosoknak sikerült eladni egy lakást, akkor jött rá az ember, hogy ezekért a pillanatokért is megéri a műsor részesének lenni

– mesélte lapunknak a Lakásvadászok műsorvezetője.

Lékai-Kiss Ramóna régen albérletről albérletre élt

17 éves voltam, amikor felköltöztem Veszprémből Budapestre. Egyébként nagyon szerettem az albérleteket, de aztán elmúltam harminc és ránéztem, hogy mennyi pénzt is költöttem idáig, abból kiderült, hogy több lakást is vehettem volna. Aztán sikerült egy saját ingatlan vásárolnom, ám 2019-ben megszületett a kisfiam és az édesapja akkor Veszprémben dolgozott, így mi is követtük őt a szülővárosomba. Az volt az első közös otthonunk és egy olyan élmény volt, amit soha nem felejtünk el. Amikor a kórházból hazamentünk akkor csak a kisfiam szobája készült el, mi az első hetekben egy matracon és egy szobában aludtunk

– mesélt a kezdetekről a műsorvezető.

Lékai-Kiss Ramóna Sztárban Sztárban való szereplése után most a Lakásvadászok műsorában is képernyőre kerül (Fotó: Gáll Regina)

Lékai-Kiss Ramóna nem is gondolkodott, amikor megjött a felkérés a műsorra, amiről többet is elárult a Borsnak.

Borzalmasan tetszett a formáció, imádtam azt, hogy ez tényleg nem csak szórakoztató lesz, hanem edukatív is. Ahogy a forgatáson egyre jobban megismertem az ingatlanosokat, sokan meséltek arról, hogy a vevők részéről az utóbbi években elfogyott a bizalom az ingatlanértékesítők irányába. Ennek a műsornak az is a célja, hogy ezt a bizalmat visszaépítse, hiszen egy jó szakember valós segítség a tökéletes otthon megtalálásában

– számolt be a műsorról a műsorvezető.