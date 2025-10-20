Legyen Ön Milliomos!: Nem akárki ül be Palik László székébe

Izgalom, feszültség és sok-sok pénz vár ránk – készülj, mert visszatér a műsor Palik László vezetésével, ami generációkat varázsol el, immár 25 éve!

Palik László visszatérésével a Legyen Ön Milliomos! újra a legnagyobb szórakozásnak ígérkezik! (Fotó: TV2)

Bomba bejelentést tett Palik László

Palik László személyesen árulta el, hogy este visszatér a képernyőkre a legendás Legyen Ön is Milliomos! Az első epizódban igazi sztárvendégek is megmérettetik magukat – többek között a népszerű színész, Thuróczy Szabolcs testvére, a Ljubljanában élő köztisztviselő-diplomata, Thuróczy Zoltán! Izgalom, sztárparádé és nagy nyeremények – indul a játék!

Palik László műsorvezető máris felcsigázta a nézők várakozását.

A világ egyik legsikeresebb televíziós formátuma három évtizede, több mint 160 országban futott, és még most is több, mint 30 országban van képernyőn, ráadásul hollywoodi filmet csináltak belőle. Az országok többségében a köztudatba ékelődött a formátum, és többek között emiatt is bebizonyosodott számomra, hogy a tudás még ma is szexi. Az emberek szeretnek tudni, szeretik látni az okos embereket, szeretnek velük izgulni.

Palik László neve összeforrt a legendás Legyen Ön is Milliomos! című vetélkedővel

(Fotó: TV2/hot! magazin)

A Mokkában Váczi Gergőék arról faggatták a műsorvezetőt, hogy meglátása szerint mennyit tesz hozzá a vetélkedő sikeréhez a műsorvezető személye.

Remélem semennyit. Azon egyszerű oknál fogva, hogy ez a formátum annyira erős, hogy ha az ember képes arra, hogy hagyja élni a formátumot, akkor az működik. Az erejét mutatja, hogy a közbeszéd részévé vált, hogy „telefonos segítséget kérek”. Ez nem minden tévéműsorral történik meg

– reflektált Palik.

A Legyen Ön is Milliomos! azonban nem csak a versenyzőknek okoz feszültséget:

Minden egyes kérdésnél, amikor elolvasom, tudatalattiból beszűrődik, hogy na erre mi a válasz, mert ha engem kérdeznek – ami nem tudom, mikor lesz –, tudok-e segíteni? Ez egy folyamatos készenléti állapot

– vallotta be a több évtizedes műsorvezetői tapasztalattal rendelkező Palik László.

„Én vagyok az első, aki kivágatom, ami nem tetszik”

Mindemellett azt is megtudtuk, hogyan tud mégis oszlopa maradni a legendás műsornak.

Vitray Tamástól tanultam ezt a mesterséget, ő engem televíziósnak képzett. Akkor tudok, nyugodtan tudok bemenni egy műterembe, ha az elsőtől az utolsó pillanatig része vagyok az alkotói folyamatnak. Ez egy csapatsport. Az előkészítés első percétől az utómunka utolsó percéig benne kell, hogy legyek, mert így működöm. Én vagyok az első, aki kivágatom, ami nem tetszik. Mert ha egy pillanatra is azt gondolom, hogy valami sok, vagy nem működik, akkor francba Lászlóval, ne szegény nézőt kínozzuk vele

– mondta el Palik László a háttérmunka fontosságát.