Valódi életekről dönt a TV2 új műsora! Lékai-Kiss Ramóna döntéseket és drámákat hoz nekünk: ezt ígéri a Lakásvadászok

A hétköznapi emberek és az ingatlanosok dilemmáit, döntéseit és küzdelmeit mutatja be egészen az álomotthon megtalálásáig a TV2 új műsora, a Lakásvadászok, amely ma debütál. A lakáskereső reality egyszerre izgalmas és mélyen emberi történeteket ígér minden hétköznapra, miközben tájékoztat és segít tisztán látni a lakásvásárlás útvesztőiben.

A Lakásvadászok hétfőn csapnak le először a TV2-n (Fotó: Mediaworks Archív)

A Lakásvadászok ajtót nyitnak az ingatlanozás világába

A Lakásvadászok hétfő este indul a TV2-n, amely Magyarország első szakmai ingatlanos reality-je, és új szemszögből mutatja be a lakáskeresés küzdelmeit és örömeit. A műsor minden hétköznap új vevőt, új élethelyzetet és új ingatlanos versenyhelyzetet hoz majd a képernyőre.

A műsor vezetője Lékai-Kiss Ramóna, aki a Borsnak mesélt arról, mitől lesz különleges ez a formátum, és miért tartja fontosnak, hogy az emberek betekintést kapjanak az ingatlanpiac valódi nehézségeibe. Mint mondja, a műsorban valódi vásárlók, valódi ingatlanosok és valódi döntések jelennek meg, ráadásul minden héten más régió kerül fókuszba: elsőként Budapest, majd Pest megye, Debrecen, Pécs és a Balaton térsége is.

Lékai-Kiss Ramóna szárnyal új műsorában, valamint a Sztárban Sztár All Stars zsűritagjaként (Fotó: Mediaworks Archív)

Ramóna a saját bőrén tapasztalta a vásárlás útvesztőit

Ramóna személyes oldalról is közel érzi magát a témához, hiszen – ahogy részletesen felidézte – ő maga is megtapasztalta, milyen ingatlanos nélkül belevágni a lakásvásárlásba. „Nemhogy köveket, hanem sziklákat vesznek le a válladról, ha szakember segít” – kezdte feleleveníteni saját élményeit a lakásvásárlásról.

Hátra dőlhetsz, elképzeled, milyen lakást szeretnél, mennyi pénzed van, szükséged van-e hitelre, és ő segít megvalósítani az álmodat. Visszagondolva arra, hogy mi milyen utat jártunk be, amikor lakást vettem, csak és kizárólag ingatlanossal csinálnám.

Saját történetében több kellemetlen és meglepő fordulatot is felidézett:

Volt sajnos az a bizonyos csontváz a szekrényben a felújított lakásban. Amikor beköltöztem, kiderült, hogy újra kell húzni a teljes elektromos hálózatot, falat bontani, mondanom sem kell, óriási felfordulással járt. Egy költözés amúgy is tortúra, és amikor mindez rád zúdul, iszonyú kellemetlen. Sőt, olyan is történt, hogy megvolt az álomlakás, de elvitték előlem, amíg a hitelt intéztem.

Mint mondja, ezek a helyzetek mind elkerülhetők lettek volna, ha időben szakértő segítséget kér.