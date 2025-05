Robbantást terveztek Lady Gaga történelmi koncertjére: 2,5 milliós embertömeg került veszélybe

Lady Gaga májusi, Brazíliában tartott koncertje nem csak azért került be a hírekbe, mert rekordot döntött női előadóként azzal, hogy 2.5 millió ember volt rá kíváncsi a Copacabanán, hanem azért is, mert két embert a koncerten vettek őrizetbe, miután kiderült, bombatámadást terveztek. A rendőrség egy férfit és egy tinit is elvitt, miután Molotov-koktélokkal és gyújtóanyagokkal érkeztek a helyszínre. Terveik szerint összesen 9 helyen robbantottak volna.

Robbantást terveztek Lady Gaga történelmi koncertjén Fotó: NurPhoto via AFP

A támadók online gyűjtötték a tagjaikat, akik főként tinikből álltak. Vezetőjüket illegális fegyverbirtoklás miatt is őrizetbe vették. Mint kiderült, az elfogott fiatalok mind bántalmazott gyerekkori háttérrel rendelkeztek.

Egyébként maga a világsztár is csak másnap értesült a történtekről. Közölték, mindenre fel voltak készülve és vészhelyzet nem állt fent. Ennek volt köszönhető az is, hogy Lady Gaga elképesztő hálával telve jelentkezett be a közösségi médiában a koncert után. Mint fogalmazott, semmi nem tudta felkészíteni arra az érzésre, amelyet a tengerparton kapott a tömegtől, írja a Mirror.

Remélem tudjátok, mennyire hálás vagyok azért, hogy megoszthattam veletek ezt a történelmi pillanatot. A számítások szerint 2.5 millióan jöttetek el megnézni engem, ami a legnagyobb szám a női előadók történelmében. Bárcsak megoszthanám veletek, hogy mit is érzek pontosan, de nem tudom. Azt azonban tudom, hogy ha valaki le is térne a helyes útról, kemény munkával és az önmagába vetett hittel visszatérhet oda

- fogalmazott.