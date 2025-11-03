Laár András és Galla Miklós visszatér: „Ugyanaz a kémia működik köztünk, mint anno”

A magyar humor két ikonja, Laár András és Galla Miklós neve összefonódott az abszurd és intellektuális poénok világával. A L’art pour l’art Társulatban közösen alkották meg azt a stílust, amely a nyolcvanas években teljesen új színt vitt a hazai kabaréba. Most, évtizedekkel később újra együtt állnak színpadra – egyetlen, különleges duóest erejéig. A rajongók tűkön ülve várják a részleteket, és a jegyek szinte már most elfogytak.

Galla Miklós és Laár András újra a színpadon (Fotó: MW archív)

Laár András: „Megint visszajött a régi hangulat”

Laár András elárulta, hogy a közös munka Galla Miklóssal szinte azonnal visszahozta a régi időket. A próbák alatt a két művész nemcsak régi közös jeleneteket elevenített fel, hanem újakat is írt.

Megint visszajött az a hangulat, ami 1984-ben, '85-ben és '86-ban volt – amikor a L’art pour l’art műfajt kialakítottuk. Most is ugyanaz a kémia működik köztünk, mint anno. Rettenetesen borzasztó közös jeleneteket találtunk a múltunkból, és azokat újra eljátsszuk – de lesznek teljesen új részek is, ahol ketten szereplünk

– kezdte a Borsnak nevetve a humorista.

Kétszereplős csoda: fésűfog-szerkezet és meglepetések

A műsor felépítéséről Laár András így fogalmazott: „A felépítés a fésűfog elrendezéshez hasonlít: hol ő, hol én, hol mindketten vagyunk színpadon. Így mindig újdonság lesz minden jelenet, mert a szerkezet folyamatosan váltakozik.”

A humorista szerint a kettőjük közti egyensúly és ritmus a kulcsa annak, hogy a nézők végig lekötve maradjanak:

Ha a Galla Mikinek van egy sikeres műsorszáma, és utána én jövök, az nem gyengíti, hanem erősíti egymást. Az egész estét erre építjük.

Galla Miklós csuklása elmúlt, jöhet a közös munka

Bár a dátum és helyszín még nincs véglegesítve, a jegyek kétharmada már elkelt. A produkció körül tehát már most óriási az érdeklődés, a humoristák pedig állítják: életük egyik legszabadabb és legőszintébb előadása készül.

Úgy tűnik, hogy már egymillió forint fölötti összeg jött be a jegyekből – ami biztató abból a szempontból, hogy a végén mi is kapunk gázsit. Az jó lesz mindkettőnknek

– mondta lapunknak Laár.