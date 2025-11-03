Laár András és Galla Miklós visszatér: „Ugyanaz a kémia működik köztünk, mint anno”

A magyar humor két ikonja, Laár András és Galla Miklós neve összefonódott az abszurd és intellektuális poénok világával. A L’art pour l’art Társulatban közösen alkották meg azt a stílust, amely a nyolcvanas években teljesen új színt vitt a hazai kabaréba. Most, évtizedekkel később újra együtt állnak színpadra – egyetlen, különleges duóest erejéig. A rajongók tűkön ülve várják a részleteket, és a jegyek szinte már most elfogytak.
Laár András elárulta, hogy a közös munka Galla Miklóssal szinte azonnal visszahozta a régi időket. A próbák alatt a két művész nemcsak régi közös jeleneteket elevenített fel, hanem újakat is írt.
Megint visszajött az a hangulat, ami 1984-ben, '85-ben és '86-ban volt – amikor a L’art pour l’art műfajt kialakítottuk. Most is ugyanaz a kémia működik köztünk, mint anno. Rettenetesen borzasztó közös jeleneteket találtunk a múltunkból, és azokat újra eljátsszuk – de lesznek teljesen új részek is, ahol ketten szereplünk
– kezdte a Borsnak nevetve a humorista.
A műsor felépítéséről Laár András így fogalmazott: „A felépítés a fésűfog elrendezéshez hasonlít: hol ő, hol én, hol mindketten vagyunk színpadon. Így mindig újdonság lesz minden jelenet, mert a szerkezet folyamatosan váltakozik.”
A humorista szerint a kettőjük közti egyensúly és ritmus a kulcsa annak, hogy a nézők végig lekötve maradjanak:
Ha a Galla Mikinek van egy sikeres műsorszáma, és utána én jövök, az nem gyengíti, hanem erősíti egymást. Az egész estét erre építjük.
Bár a dátum és helyszín még nincs véglegesítve, a jegyek kétharmada már elkelt. A produkció körül tehát már most óriási az érdeklődés, a humoristák pedig állítják: életük egyik legszabadabb és legőszintébb előadása készül.
Úgy tűnik, hogy már egymillió forint fölötti összeg jött be a jegyekből – ami biztató abból a szempontból, hogy a végén mi is kapunk gázsit. Az jó lesz mindkettőnknek
– mondta lapunknak Laár.
A műsor lezárását Galla Miklósra bízták – nem véletlenül. A hírek szerint a befejezés „megdöbbentő” lesz, olyannyira, hogy még Laár is csak félig-meddig tudja, mit tervez partnere.
Somló Tamás szavait idézve Laár így zárta gondolatait:
Tamás azt mondta rólunk, hogy nagyon jó köztünk a kémia – és ez így van. Most újra beindult ez a közös energia. A kezdeti L’art pour l’art hangulatát érezzük, és ez minket is feldob.
A humorrajongók számára tehát igazi ünnep lesz Laár és Galla újraegyesülése: nosztalgia, szürrealitás és nevetés – mindez egy este alatt. Egy korszak legendái újra egymásra találtak. Laár András és Galla Miklós közös estje még el sem indult, de máris milliókat mozgat meg – szó szerint és átvitt értelemben is.
