Kiderült Kulcsár Edináék döbbenetes családi titka: ezt álmunkban sem gondoltuk róla

Kulcsár Edina négygyermekes édesanyaként sokak számára példaértékű életet él, és nem rejti véka alá a véleményét azzal kapcsolatban, mennyire fontos a gyermekvállalás. De honnan jön ez az életerő, hogy négy saját gyerek után is nyitott rá, hogy bevállalja a következőt? A titkot videóban árulta el.

Kulcsár Edina férjével, G.w.M-mel hat gyermeket nevel közösen (Fotó: Markovics Gábor)

Kulcsár Edina édesanyját árvaházba adták

A 2014-es Miss World Hungary legfrissebb TikTok bejegyzésében kendőzetlen őszinteséggel mesélt a családjáról, kiváltképp idős dédmamájáról, akit rajongásig imád, nem véletlenül. „Szeretnék egy picit a Mamámról mesélni nektek, mer szerintem példaértékű személy. Két fia volt, sajnos múlt időben kell mondanom, ugyanis túlélte őket, ami szerintem brutálisan nagy szó – kezdi Edina, akinek mamája jelenleg 94 éves.

Édesanyámat is ő nevelte fel, mivel árvaházba adták és ő vette ki. Aztán engem is ő nevelt, egész pontosan kivette a részét a nevelésből, anyukám ugyanis tizennyolc évesen lett várandós velem, úgyhogy a mamám tényleg nagyon sok mindenben segített. Nagyon boldog gyerekkorom volt, habár nagyon sok mindent nélkülöznünk kellett.

Kulcsár Edina származása nagyon sok rajongóját érdekli, így ezáltal egy kicsit közelebb kerülhettek a válaszhoz azok, akik megkérdőjelezik anyai mivoltában. Karácsony közeledtével például eszébe jutott egy kedves történet is arról, hogy mennyire szerény körülmények között nőtt fel.

Volt egy olyan karácsonyunk, amikor úgy volt, hogy nem lesz fánk, mert annyira nem volt pénzünk, erre a sztorira minden évben visszaemlékezünk. A mamám állt a buszmegállóban és pont arra ment egy karácsonyfákat szállító autó, amiről leesett egy fa, a Mamám pedig gyorsan odafutott és hazavitte, úgyhogy végül lett karácsonyfánk

– mesélte Edina, majd hozzátette, hogy sok mindent nem tudtak megvenni, mégis azt érezte, hogy megvan mindene, mert a szeretet mindent kárpótolt.

A gyönyörű édesanya életét egyébként pontosan ez a szeretet irányítja, mert azt a példát látta, hogy a gyermekvállalás nem az anyagiakon múlik. Bár sokan hitetlenkedve fogadják, hogy tényleg jól érzi magát így, a képek és a videók önmagukért beszélnek, hiszen a híresség boldog, kiegyensúlyozott, imád együtt lenni a gyerekekkel és mindemellett még saját magára is marad ideje, utolsó szülése óta például rengeteg felesleges kilótól megszabadult.