Kucsera Gábor vallomása: „Ahhoz, hogy az ember jól érezze magát, nem kell drogot használnia"

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 26. 06:00
Az egykori olimpikon óriási változáson ment keresztül az utóbbi időben. Kucsera Gábor járja az országot és próbálja a saját története által megmenteni a fiatal, elveszett lelkeket.

Kucsera Gábor ma már háromgyermekes családapaként, a Drogellenes DPK egyik alapítójaként járja az országot, és teljes mellszélességgel támogatja a kormány új, szigorított drogtörvényét. Az egykori olimpikon szerint a szigorítás régóta esedékes lépés volt, amely valódi védelmet nyújthat a fiataloknak. Kucsera nemcsak szakmai meggyőződésből, hanem saját, fájdalmas tapasztalataiból kiindulva is úgy érzi: kötelessége beszélni arról az útról, amelyet egykor ő is megjárt, és amelyről ma már tudja, hogy csak egy irányba vezet – a teljes összeomlás felé.

Kucsera Gábor családja miatt jó útra tért.
Kucsera Gábor gyerekei és felesége miatt úgy döntött, hátrahagyja káros szokásait (Fotó: Bors)

Kucsera Gábor a drogtörvény pártján áll: Ez a gyerekeink érdeke is

„Az ember, amikor benne van ebben a helyzetben, akkor ágál és ellene van a dolgoknak, azt érzi, hogy üldöztetés van. Amikor leteszi a szert és hátrébb áll, viszont látja a teljes képet, és rájön, hogy ez nem egy normális állapot, nem egy normális életvitel” – vallotta meg őszintén a sportoló, aki ma már egészen más életet él. Mint mondta: 

Ahhoz, hogy az ember jól érezze magát, nem kell drogot használnia. Főként most már háromgyerekes apaként azt tapasztalom, hogy szükség van rám, óvnom, védenem kell őket minden áron a negatív dolgoktól

– árulta el.

A probléma már a 12-13 éves korosztályban is fellelhető

Rámutatott arra is, hogy a drogprobléma ma már sokkal fiatalabban éri el a gyerekeket: „Amit mi kipróbáltunk huszonévesen, azt ma már 13–14 éves gyerekek tolják. A herbál és a többi dizájner drog is nagyon terjed, sajnos, ami azonnal nagyfokú függőséget okoz” –magyarázta.

Kucsera szerint az énekesek és rapperek is nagy felelősséget viselnek, hiszen a fiatalok szinte vallásos rajongással követik őket: 

A lázadó fiatalságot ezekkel a zenékkel tudják behúzni. Jó néhány dal refrénjében szó van a drogokról és a nők tárgyiasításáról , ami elég kemény. Ha problémaként hívja fel a figyelmet a szöveg, az rendben van, de ha arra ösztönzi a társadalmat, hogy tépjen be, meg szívjon, az nagyon nem ok. Szerintem ez egyáltalán nem helyes

– szögezte le.

A törvény segíthet a probléma felszámolásában

Az új drogtörvény kapcsán külön hangsúlyozta: „A törvényi szigorítások  miatt biztos vagyok benne, hogy kétszer-háromszor is elgondolkodnak az emberek, hogy vásároljanak-e drogot. Ugyanakkor rendkívül nehéz ezt megállítani, mert elképesztő pénzek mozognak benne. Bízom benne, hogy a fiatalok megértik, hogy ez nem ellenük szól, hanem értük van” – emelte ki.

Saját múltjára visszanézve pedig őszintén fogalmazott: „Én voltam ilyen helyzetben, amikor a bulikban használtam szereket,  pont ezért tudom, hogy enélkül is lehet bulizni, sőt.” Hozzátette, hogy sok korábbi, „barátságnak hitt kapcsolat” is csupán a drogokkal és bulikkal függött össze – ezek megszűnését ma már egyáltalán nem bánja.

Kucsera Gábor a drogozást népszerűítő dalszövegeket felelőtlennek tartja.
Tápai Szabina férje szerint a zenészeknek nagy felelőssége van a kialakult droghelyzetben (Fotó: Szabolcs László)

Felállt a padlóról

Kucsera Gábor története arról szól, hogyan lehet felállni a mélypontról, és hogyan válhat egykori fogyasztóból olyan példamutató családapa, aki saját múltját felvállalva segít másokon – és közben határozottan kiáll a drogtörvény szigorítása mellett.

 

