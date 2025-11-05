Kótai Mihály lánya születéséről: Eltűnt belőlem az agresszió

Már az interjút megelőző percekben is érezni lehetett, hogy óriási az összhang Kótai Mihály és a lányai között. És ez a beszélgetés alatt csak fokozódott.

Kótai Mihály felesége és lányai: a család az első helyen (Fotó: Török Gergely / hot! magazin)

„Minden szülőnek megvan a maga harca a saját gyerekével. Többször is összezörrentünk, de mindig megbeszéltük, komolyabb veszekedésünk sosem volt.”

Szülőként igyekszem az arany középúton maradni, és nem mindent megengedni vagy tiltani, emiatt sikerült megtalálnunk a hangot mindkét lányommal.

„Amikor megszülettek a gyerekek, mondtam Krisztának, a feleségemnek, hogy bármi történjen, mindig mi legyünk az első telefonszám, akit felhívhatnak a lányok” – kezdte Kótai Mihály a hot! magazinnak.

Kótai Mihály lánya egy tehetségkutatóban tűnt fel (Fotó: RTL / hot! magazin)

Kótai Mihály lányai: Rozi és Liza igazi apa-lánya kapcsolatban élnek

Akarva-akaratlanul felfedezhetünk hasonlóságokat a Kótai Mihály gyermekei és a szülők között, amelyekből persze születhetnek vicces helyzetek. Hasonló a humoruk, a habitusuk, de talán emiatt is lehet, hogy ennyire jól kijönnek egymással és vérbeli apa-lánya kapcsolat van köztük.

„Emlékszem, amikor megszülettek a gyerekeim, teljesen eltűnt belőlem az agresszió, és kenyérre lehetett kenni.”

Fontos, hogy Lizától, a kisebbiktől fél perc alatt falra tudok mászni, azért, mert olyan tulajdonságai vannak, mint nekem, de inkább az édesanyja habitusát örökölte.

„Ezzel szemben Rozi kiköpött én” – mesélte nevetve a bokszoló.

„Szerencsére őszinte a kapcsolatunk a szüleinkkel” – vette át a szót Rozi. „Ha éppen van egy fiú, akivel beszélgetek, arról is mesélek nekik. Nem félek ezeket megosztani, mert tudom, hogy ők a felnőttek, több tapasztalatuk van az élet bármilyen területén, akkor miért szégyelljem megosztani velük a történéseket?”

Kótai Mihály büszke lehet lányára – Rozi már diplomás művész

Kótai Rozi X-Faktoros szereplése során végül nem jutott be az élő show-ba. A fiatal lány nem tudja, mikorra tehető az idő, amikor eldöntötte, hogy énekelni szeretne. A táncművészet volt számára az elsődleges, de amikor felfedezte, hogy az édesanyja hangját örökölte – aki mindig énekelt neki és a húgának kiskorában –, akkor döntötte el, hogy szeretne ezzel foglalkozni. Emellett pedig az életét is nagyon szépen egyengeti.