Kótai Mihály lánya születéséről: Eltűnt belőlem az agresszió

Már az interjút megelőző percekben is érezni lehetett, hogy óriási az összhang Kótai Mihály és a lányai között. És ez a beszélgetés alatt csak fokozódott.
„Minden szülőnek megvan a maga harca a saját gyerekével. Többször is összezörrentünk, de mindig megbeszéltük, komolyabb veszekedésünk sosem volt.”
Szülőként igyekszem az arany középúton maradni, és nem mindent megengedni vagy tiltani, emiatt sikerült megtalálnunk a hangot mindkét lányommal.
„Amikor megszülettek a gyerekek, mondtam Krisztának, a feleségemnek, hogy bármi történjen, mindig mi legyünk az első telefonszám, akit felhívhatnak a lányok” – kezdte Kótai Mihály a hot! magazinnak.
Akarva-akaratlanul felfedezhetünk hasonlóságokat a Kótai Mihály gyermekei és a szülők között, amelyekből persze születhetnek vicces helyzetek. Hasonló a humoruk, a habitusuk, de talán emiatt is lehet, hogy ennyire jól kijönnek egymással és vérbeli apa-lánya kapcsolat van köztük.
„Emlékszem, amikor megszülettek a gyerekeim, teljesen eltűnt belőlem az agresszió, és kenyérre lehetett kenni.”
Fontos, hogy Lizától, a kisebbiktől fél perc alatt falra tudok mászni, azért, mert olyan tulajdonságai vannak, mint nekem, de inkább az édesanyja habitusát örökölte.
„Ezzel szemben Rozi kiköpött én” – mesélte nevetve a bokszoló.
„Szerencsére őszinte a kapcsolatunk a szüleinkkel” – vette át a szót Rozi. „Ha éppen van egy fiú, akivel beszélgetek, arról is mesélek nekik. Nem félek ezeket megosztani, mert tudom, hogy ők a felnőttek, több tapasztalatuk van az élet bármilyen területén, akkor miért szégyelljem megosztani velük a történéseket?”
Kótai Rozi X-Faktoros szereplése során végül nem jutott be az élő show-ba. A fiatal lány nem tudja, mikorra tehető az idő, amikor eldöntötte, hogy énekelni szeretne. A táncművészet volt számára az elsődleges, de amikor felfedezte, hogy az édesanyja hangját örökölte – aki mindig énekelt neki és a húgának kiskorában –, akkor döntötte el, hogy szeretne ezzel foglalkozni. Emellett pedig az életét is nagyon szépen egyengeti.
„Tavaly érettségiztem, és idén júniusban diplomáztam a Táncművészeti Egyetemen.”
Előre hozott érettségit tettem, az egyetemen pedig egybevonták a gimnáziumi képzést a felsőoktatással.
„Szakot is váltottam közben, így éveket kellett ugranom. Úgyhogy az utóbbi három évem nagyon pörgős volt. Most pedig az IBS-re járok pszichológia szakra. Táncolni csak bizonyos korig lehet, emiatt éreztem, hogy kell valami más is. Ha holnapután kitalálom, hogy táncolni akarok, akkor táncolni fogok, ha énekelni szeretnék, akkor pedig énekelek. Azért járok pszichológiára, mert szeretnék egy biztos szakmát is a kezemben tudni” – árulta el Kótai Mihály lánya –, majd azt is hozzátette, hogy mindig is a szüleit tekintette példaképnek.
Noha Rozi imádja a közeget és szeret edzésekre járni, sosem volt a tervei között, hogy édesapja nyomdokaiba lépjen. Misi nem is akarta ezt szorgalmazni a lányainál.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.