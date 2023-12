17 év és 2 gyermek után vette feleségül szerelmét Kótai Misi

Kótai Mihály kevés alkalommal beszél, mi több, még ennél is ritkábban mutatja meg lányait, a 15 éves Rozit és a 12 éves Lizát. Pedig mindkét gyermeke igazi tehetség, a táncművészetben találták meg elhivatottságukat. A kilencszeres világbajnok bokszoló mindent igyekszik biztosítani a lányoknak, hogy elérjék céljaikat abban, ami boldoggá teszi őket. A Borsnak mesélt a büszke apuka imádott lányairól és feleségéről, Krisztáról, akivel már húsz éve alkotnak egy párt.

Misi legnagyobb büszkesége lányai, a 15 éves Rozi és a 12 éves Liza, feleségével pedig húsz éve alkot egy párt (Fotó: Kótai Mihály)

Elképesztő eredményeket ért el Rozi a tanulmányaiban. 16 évesen fog érettségizni, ha minden jól megy, egy év múlva már érettségije lesz.

– A hetedik után két hónap alatt elvégezte a nyolcadik osztályt, ennek érdekében képest volt lemondani arról is, hogy elballagjon a társaival. Utána azonnal megkezdte a középiskola első osztályát, nyáron pedig szintet ugrott, és már az érettségire készül. Szoktam is mondani neki: „Én vagyok a legboldogabb a világon, lediplomázol, egy évet pihensz, táncolsz, aztán 19 évesen elvégzel egy előkészítőt, és 20 évesen felvesznek az orvosira”. Tudom, hogy ő még erre is képes, és ahogy látom, lenne is kedve hozzá – mesélte lapunknak Misi, aki hangsúlyozta, a világ legboldogabb apukája, mert a gyermekei azt csinálhatják, amit igazán szeretnek.

Rozi négy, Liza kicsit később, kezdett el táncolni. Ma pedig a Magyar Táncművészeti Egyetemre jár, ahol Rozi hallgató, Liza pedig előkészítő növendék.

Sokat gyakorolnak, úgy érzem, a kisebbik a tesójához képest jobban elhivatott a tánc iránt. Liza szorgalmas, céltudatos, Rozi pedig szintén nagy tehetség, elegáns mozgása van, de olyan, mint én, nem mindent vesz komolyan. Mindkettőjükkel szoros a kapcsolatom, imádom őket – nevetett fel Misi.

Ahogy az lenni szokott, minden sikeres férfi mellett egy igazi nő áll. Az egykori bokszoló esetében sincs ez másképp, ugyanis Krisztával húsz éve alkotnak egy párt, igaz, a házasságkötésükre csak jóval később került sor.

Misi nemrég a Farm VIP-ban mutatta meg szórakoztató oldalát (Fotó: TV2)

Tizenhét év után jött hozzám, a lányok már nagyok voltak.

– Nekem van egy nagyon rossz beidegződésem: szeretem a feleségemet. Tökéletes a harmónia közöttünk, passzolunk egymáshoz, ezért tudunk ennyire jól működni együtt. Kemény asszony, hozzám képest mindenképpen – mondta mosolyogva.

Aki ismeri Kótai Mihály életútját, azt is tudja, bizony ő is egészségügyi pályára készült.

– Harmincöt évesen csináltam egy 90 százalékos kémia érettségit, ezután elsőre bejutottam az orvosi egyetemre. Csak egy évet végeztem el, mert akkor született meg az első kislányom, így abbahagytam. Ha sikeresen elvégzem, lehet, hogy ma már fogorvosként praktizálnék – árulta el érdeklődésünkre a világbajnok bokszoló.