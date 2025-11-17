14. havi nyugdíjMagyar-írMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Hortenzia, Gergő névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Közleményt adott ki a TV2: a Kincsvadászokról van szó

TV2
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 17. 16:20
műsorváltozásKincsvadászok
Most minden átalakul. A Kincsvadászok alaposan megkavarja a műsort!

Rendkívüli műsorváltozást jelentett be a TV2: a Kincsvadászok miatt ugyanis jelentősen átalakul az esti program, a változás pedig már ma, azaz november 17-én életbe lép. Mutatjuk a részleteket!

Visszatér a Kincsvadászok a TV2 képernyőjére
Visszatér a Kincsvadászok. A show miatt műsorváltozást jelentett be a TV2  Fotó: Nánási Pál / TV2

Jó hír a Kincsvadászok rajongóinak, hogy a műtrárgy-kereskedő show vadonatúj részeire nem kell tovább várni. A véghajrájához érkező Házasság első látásra folytatása már 19:20-kor képernyőre kerül, majd ezt követi a Kincsvadászok legújabb évada 20:40-kor.

Visszatér a Kincsvadászok

A TV2 műtárgy-kereskedő showjának legújabb részeiben is különleges tárgyak érkeznek a Kincsvadászok stúdiójába. A Till Attila által vezetett Kincsvadászok stábja változatlan, Kelen Anna és Megyesi Balázs műtárgyszakértők mellett, a jól megszokott 5 fős kereskedő csapat: Dr. Katona Szandra, Fertőszögi Péter, Fejes Tamás, Nagyházi Lőrinc és Molnár Viktor izgatottan várja, mikkel lepik meg őket a műsor civil eladói. Meglepetésben pedig nem lesz hiány, hiszen a különleges történettel bíró festmények, szobrok, ékszerek és porcelánok mellett többek között egy MIG pilóta sisak, egy régi tűzoltó autó és egy indonéziai riksa is a kereskedők elé kerül. Már csak az a kérdés, sikerül-e eladni a különleges tárgyakat, és ha igen, kinek és mennyiért?

A kvíz szerelmesei pedig a vérre menő licitek után, 22:00-kor láthatják a Legyen Ön is milliomos! folytatását Palik László műsorvezetésével.

Tehát mától így alakulnak a hétköznap esték a TV2-n:

19:20 – Házasság első látásra

20:40 – Kincsvadászok

22:00 – Legyen Ön is Milliomos

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu