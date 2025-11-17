Közleményt adott ki a TV2: a Kincsvadászokról van szó

Rendkívüli műsorváltozást jelentett be a TV2: a Kincsvadászok miatt ugyanis jelentősen átalakul az esti program, a változás pedig már ma, azaz november 17-én életbe lép. Mutatjuk a részleteket!
Jó hír a Kincsvadászok rajongóinak, hogy a műtrárgy-kereskedő show vadonatúj részeire nem kell tovább várni. A véghajrájához érkező Házasság első látásra folytatása már 19:20-kor képernyőre kerül, majd ezt követi a Kincsvadászok legújabb évada 20:40-kor.
A TV2 műtárgy-kereskedő showjának legújabb részeiben is különleges tárgyak érkeznek a Kincsvadászok stúdiójába. A Till Attila által vezetett Kincsvadászok stábja változatlan, Kelen Anna és Megyesi Balázs műtárgyszakértők mellett, a jól megszokott 5 fős kereskedő csapat: Dr. Katona Szandra, Fertőszögi Péter, Fejes Tamás, Nagyházi Lőrinc és Molnár Viktor izgatottan várja, mikkel lepik meg őket a műsor civil eladói. Meglepetésben pedig nem lesz hiány, hiszen a különleges történettel bíró festmények, szobrok, ékszerek és porcelánok mellett többek között egy MIG pilóta sisak, egy régi tűzoltó autó és egy indonéziai riksa is a kereskedők elé kerül. Már csak az a kérdés, sikerül-e eladni a különleges tárgyakat, és ha igen, kinek és mennyiért?
A kvíz szerelmesei pedig a vérre menő licitek után, 22:00-kor láthatják a Legyen Ön is milliomos! folytatását Palik László műsorvezetésével.
19:20 – Házasság első látásra
20:40 – Kincsvadászok
22:00 – Legyen Ön is Milliomos
