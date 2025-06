Megfagyott a levegő a Kincsvadászok stúdiójában, ők voltak Stohl András nagy szerelmei

„Semmi pluszt nem kell ebbe belelátni. Valóban ismerjük egymást, és eljöttek velem a Budapest Parkos bulira, de ott volt velem Geri, Kovács Reni és Gyöngyi is egy barátnőjével. Együtt alapoztunk, azután elkísértek, de Nagy Reni pont később csatlakozott, mert ő a saját társaságával kezdett. Igen, meg is öleltem, sőt két arcra puszit is adtam neki üdvözlésképp. És az is igaz, hogy együtt mentünk ki a Parkból, de ő másfelé ment, a többiek pedig hozzám. Úgyhogy az a vicces az egészben, hogy pont ő még csak nem is jött velünk tovább” – árulta el nevetve.

Megfagyott a levegő a TV2 stúdiójában

Megdöbbentek a Kincsvadászok szakértői (Fotó: TV2)

Érdekes helyzetet kreált az a meghökkentő történetű tárgy, amellyel valaki a TV2 Kincsvadászok stúdiójába érkezett. Ilyen tétel még nem volt a műsorban!

„Igen kalandosan került hozzánk, a párommal kaptuk nászajándékba 25 évvel ezelőtt. Néha leporolgattam, de igazán nem nőtt a szívemhez” - mondta az eladó, Mónika arról kardról, amelytől megfelelő ajánlat esetén szívesen megválna. Hozzátette, számukra is roppant meglepő nászajándék volt, amin Till Attila műsorvezető és Megyesi Balázs műtárgyszakértő is jót mosolygott.

Olyan 8-10 éves lehettem, amikor a nagybátyámnál elkezdtem ezzel a karddal játszani, és ő ezért nagyon mérges lett. Lekiabálta a fejemet, ezen aztán az én édesapámmal úgy összeugrottak, hogy 22 évig nem is beszéltek egymással

- mesélte Mónika.