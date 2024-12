Beindult a pusmogás: Ez történik az egykori magyar sztárpár otthonánál

Derült égből villámcsapásként érkezett a hír néhány nappal ezelőtt: Kamarás Norbert és Kármán Odette szakítottak, mindketten jobbnak látták, ha külön utakon folytatják.

Kamarás Norbert és Kármán Odette szakítása mindenkit meglepett Fotó: RTL

A hír már csak azért is megrengette a közvéleményt és a rajongókat, mert Norbi és Odette kapcsolata rendkívül felhőtlennek tűnt, vitathatatlan, hogy ők voltak az ország egyik legszerethetőbb celebpárja.

A szakítás hírét maga Kamarás Norbert jelentette be a KiKapcs című, Király Péterrel közös podcastjében. Egészen pontosan így fogalmazott:

– Szeretnék így rögtön a műsor elején beszélni az Odette-tel való kapcsolatomról. Odette-tet először a nézők, ti, az Éjjel-nappal Budapestben láthattátok, ő is szereplője volt, méghozzá Lalinak, az én karakteremnek a barátnője. Ahogy játszottuk ezt a szerepet, úgy kerültünk egymáshoz egyre inkább közelebb a magánéletünkben is, és lettünk végül egy pár. Aztán az Éjjel-nappal Budapestben végig követhettétek nagyjából az életünket, azon kívül mi az életben is együtt voltunk, már össze is költöztünk. Aztán a Nyerő Párosban is láthattatok minket, azt a műsort sikerült megnyernünk, aztán még több műsorban is láthattatok minket közösen, illetve az Instagram felületünkön nagyon sok közös dolgot megosztottunk veletek. Ezért is gondolom azt, hogy tartozom nektek annyival, hogy most már így nagyjából 5 hónap–fél év különlét után bejelentsem, hogy már nem vagyunk együtt, Odette-tel nem alkotunk egy párt

– mondta a KiKapcs című podcastben, ahol részleteket is elárult.

– Nem egyszerű ez az időszak nekem. Sokat gondolkodtam, hogy mondjam el, hogy közöljem ezt, illetve, hogy mikor, mert ugye már sok üzenetet kaptam tőletek, hogy hova tűntek a közös sztorik, eltűntek a közös dolgaink az Instagramról az utóbbi időszakban. De amíg ez nem volt száz százalékig biztos, addig nem szerettem volna erről így szélesebb körben beszélni. Most odáig jutott ez a kapcsolat, hogy most már ki tudom jelenteni, hogy nem alkotunk egy párt. Abban a fél évben, amióta külön költöztünk, jóban voltunk, tartottuk a kapcsolatot, segítettünk a másiknak az elköltözésben, a különböző közös dolgaink szétválasztásában, úgyhogy jóban vagyunk, beszélünk, de mint kapcsolat, ennek vége – jelentette ki Kamarás Norbert, hozzátéve, hogy kutyájuk, Mudy vele maradt.