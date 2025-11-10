Saját rajongóira akadt ki Kállay-Saunders András: „Ilyenkor hol vagytok?”

Kállay-Saunders András dalai a kezdetek óta angol nyelven készülnek, hiszen amellett, hogy az énekes félig amerikai, szeretne a külföldi piacon is ismertté válni. Ezzel elmondása szerint igen jól is halad, olyannyira, hogy úgy érzi, a magyar zeneipar csalódást okoz neki ehhez képest. A Megasztár 5. évadának versenyzője most oda is pirított egy kicsit a hazaiaknak.

Kállay-Saunders András Sztárban Sztáros szereplése rövidre sikerült, ezért felejtették el a magyarok? (Fotó: Instagram)

Kállay-Saunders András új dala, a You című szomorú, szerelmes ballada két héttel ezelőtt jelent meg, és Görögországot máris meghódította. Ám hazánkban sajnos alig hallani róla, ami az énekest is igencsak elkeserítette. Sőt, Kállay-Saunders András Facebook-oldalán hangot is adott a csalódottságának.

MAGYARORSZÁG, ILYENKOR HOL VAGYTOK??? A "YOU" című dalom már pörög Görögországban, és most került fel az egyik legnagyobb oldalra. Miért támogatnak külföldi országok jobban, mint a hazám?

– akadt ki a zenész.

„Ez már kezd olyan lenni, mintha direkt lenne… Mondhatjátok, amit akartok, de látják az emberek. Miért nem megy a saját országomban a rádióban hamarabb, mint külföldön? Valaki magyarázza el nekem” – írta dühösen.

„Ennek ellenére vannak kivételek, rádiók, akik támogatnak és értékelik a munkámat. És természetesen ti is, mindenki, aki velem van. Love you all!” – fejezte be a posztot már eggyel finomabb stílusban.

Kállay-Saunders András visszatért a Sztárban Sztárba

Úgy tűnik, sokan talán azért is „felejthették el” az énekest, mert jó néhány éve nem láthattuk a tévéképernyőn. Utoljára a Sztárban Sztár 6. évadában szerepelt, még 2018-ban, de az azóta eltelt 7 évben mondhatni eltűnt a nézők szeme elől. Idén azonban visszatért, hogy a Sztárban Sztár All Stars 2025-ös évadában bizonyítson. Az énekesnek végül ugyan az elsők között kellett távoznia, de remélhetőleg ezek után többször láthatjuk viszont. Ki tudja, talán A Nagy Duett 2026-os évadában ismét lehetősége lesz megmutatni mennyire tehetséges.