Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Réka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Saját rajongóira akadt ki Kállay-Saunders András: „Ilyenkor hol vagytok?”

nemzetközi karrier
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 10. 08:00
új dalsztárban sztársiker
Sosem volt titok, hogy a népszerű énekes nemzetközi karriert épít, ami úgy tűnik, jól megy neki, most mégis kiakadt a magyar rajongókra. Kállay-Saunders András úgy érzi, közönsége nem támogatja eléggé.
Niki
A szerző cikkei

Kállay-Saunders András dalai a kezdetek óta angol nyelven készülnek, hiszen amellett, hogy az énekes félig amerikai, szeretne a külföldi piacon is ismertté válni. Ezzel elmondása szerint igen jól is halad, olyannyira, hogy úgy érzi, a magyar zeneipar csalódást okoz neki ehhez képest. A Megasztár 5. évadának versenyzője most oda is pirított egy kicsit a hazaiaknak.

Kállay-Saunders András
Kállay-Saunders András Sztárban Sztáros szereplése rövidre sikerült, ezért felejtették el a magyarok? (Fotó: Instagram)

Kállay-Saunders András új dala, a You című szomorú, szerelmes ballada két héttel ezelőtt jelent meg, és Görögországot máris meghódította. Ám hazánkban sajnos alig hallani róla, ami az énekest is igencsak elkeserítette. Sőt, Kállay-Saunders András Facebook-oldalán hangot is adott a csalódottságának.

MAGYARORSZÁG, ILYENKOR HOL VAGYTOK??? A "YOU" című dalom már pörög Görögországban, és most került fel az egyik legnagyobb oldalra. Miért támogatnak külföldi országok jobban, mint a hazám?

 – akadt ki a zenész.

„Ez már kezd olyan lenni, mintha direkt lenne… Mondhatjátok, amit akartok, de látják az emberek. Miért nem megy a saját országomban a rádióban hamarabb, mint külföldön? Valaki magyarázza el nekem” – írta dühösen.

„Ennek ellenére vannak kivételek, rádiók, akik támogatnak és értékelik a munkámat. És természetesen ti is, mindenki, aki velem van. Love you all!” – fejezte be a posztot már eggyel finomabb stílusban.

Kállay-Saunders András visszatért a Sztárban Sztárba

Úgy tűnik, sokan talán azért is „felejthették el” az énekest, mert jó néhány éve nem láthattuk a tévéképernyőn. Utoljára a Sztárban Sztár 6. évadában szerepelt, még 2018-ban, de az azóta eltelt 7 évben mondhatni eltűnt a nézők szeme elől. Idén azonban visszatért, hogy a Sztárban Sztár All Stars 2025-ös évadában bizonyítson. Az énekesnek végül ugyan az elsők között kellett távoznia, de remélhetőleg ezek után többször láthatjuk viszont. Ki tudja, talán A Nagy Duett 2026-os évadában ismét lehetősége lesz megmutatni mennyire tehetséges.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu