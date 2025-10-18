L.L. Junior mégsem tudta elengedni Frey Timit? A lány kék szemű utódját keresi!

L.L. Junior újra a figyelem középpontjába került, de ezúttal nem a zenéje, hanem egy Instagram-story miatt. A rapper ugyanis nyílt felhívást tett közzé, amelyben kék szemű, dekoratív és szép lányt keres a következő videóklipjéhez.

L.L. Junior Frey Timivel már lezárta a múltat (Fotó: Mediaworks)

L.L. Junior új párja kerestetik

Kék szemű, dekoratív, szép lányt keresünk a következő videóklipembe! Nem árt, ha tapasztalt a kamera előtt és jól mozog, bár ez nem táncos, hanem egy brutál drámai cucc lesz. Ha ismersz ilyen szép csajt, vagy Te vagy az, írj rám!

– olvasható Junior felhívásában.

A rapper új videóklipje egy drámai, érzelmekkel teli történetet dolgoz fel, és nem titok, hogy különleges atmoszférát szeretne megteremteni. Ezért is ragaszkodik a karakteres, kék szemű főszereplőhöz, akiben megvan az a kisugárzás és mélység, ami a klip hangulatát meghatározhatja.

L.L. Junior új száma is Frey Timiről fog szólni? Az előző számnak is nagy sikere volt (Fotó: Instagram)

L.L. Junior Frey Tímea végleg pontot tett a történet végére?

Korábban már írtunk róla, hogy nemrég Frey Timi maga tisztázta a helyzetet az Instagramon. A fiatal lány reagált a találgatásokra, miután Junior újra közös képeket osztott meg róluk.

„Szeretném egyértelművé tenni, hogy Junival már egy ideje nem alkotunk egy párt. Az általa közzétett (régi) közös fotók ne tévesszenek meg senkit, a kapcsolatunk véglegesen lezárult. Mindenki megértését köszönöm” – mesélte Timi.

Úgy tűnik, a rapper valóban a munkába menekül, és ezzel próbálja lezárni a múltat – ám a „kék szemű múzsa” keresése sokak szerint nem véletlen utalás az egykori kedvesre.

Frey Timi Juniorral tette tisztába a róluk terjedő pletykákat, kapcsolatuk véget ért (Fotó: Instagram)

Ismétlődik a történelem – egyszer már megtörtént Blankával is

A helyzet ismerős lehet, hiszen néhány éve Dárdai Blanka is hasonlóan járt Juniorral. Akkor is közös fotó jelent meg, amely újabb békülésről szólt, ám az énekesnő gyorsan helyretette a dolgokat:

„Nem! A kép nem ma készült, hanem jó pár hónapja! Továbbra sem vagyunk együtt!” – reagált dühösen Blanka a korábbi posztra.

A rapper életében mintha időről időre visszatérne ugyanaz a forgatókönyv, közös képek, félreértett jelek, lezáratlan érzések.

L.L. Junior nagy erőkkel készül az új klipjére (Fotó: Huszár Márk)

Vajon most tényleg új fejezet kezdődik?

A kérdés már csak az, vajon L.L. Junior végre tényleg el tudja engedni a múltat, és új korszakot nyitni, nemcsak a zenében, hanem a magánéletében is. Az biztos, hogy az új videóklip drámai és személyes hangvételű lesz, hiszen a rapper sosem rejtette véka alá: számára a zene az egyik legjobb terápia.