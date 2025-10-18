Budapesti békecsúcsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Lukács névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

L.L. Junior mégsem tudta elengedni Frey Timit? A lány kék szemű utódját keresi!

LL Junior
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 18. 16:00
Dárdai Blankaúj dalL L Junior Dárdai Blankaúj barátnő
Úgy tűnik, a rapper nem teljesen zárta le a Frey Timivel való kapcsolatát. L.L. Junior most az Instagramon keres kék szemű, dekoratív lányt új videóklipjéhez, mintha csak Timi „utóda” után kutatna. A posztban Junior azt is elárulta, hogy a klip egy „brutál drámai” anyag lesz. Vajon ez a projekt segít neki végleg túllépni a múlton?

L.L. Junior újra a figyelem középpontjába került, de ezúttal nem a zenéje, hanem egy Instagram-story miatt. A rapper ugyanis nyílt felhívást tett közzé, amelyben kék szemű, dekoratív és szép lányt keres a következő videóklipjéhez.

L.L. Junior
L.L. Junior Frey Timivel már lezárta a múltat (Fotó: Mediaworks)

L.L. Junior új párja kerestetik 

Kék szemű, dekoratív, szép lányt keresünk a következő videóklipembe! Nem árt, ha tapasztalt a kamera előtt és jól mozog, bár ez nem táncos, hanem egy brutál drámai cucc lesz. Ha ismersz ilyen szép csajt, vagy Te vagy az, írj rám!

 – olvasható Junior felhívásában.

A rapper új videóklipje egy drámai, érzelmekkel teli történetet dolgoz fel, és nem titok, hogy különleges atmoszférát szeretne megteremteni. Ezért is ragaszkodik a karakteres, kék szemű főszereplőhöz, akiben megvan az a kisugárzás és mélység, ami a klip hangulatát meghatározhatja.

L.L. Junior új száma is Frey Timiről fog szólni? Az előző számnak is nagy sikere volt (Fotó: Instagram)

L.L. Junior Frey Tímea végleg pontot tett a történet végére? 

Korábban már írtunk róla, hogy nemrég Frey Timi maga tisztázta a helyzetet az Instagramon. A fiatal lány reagált a találgatásokra, miután Junior újra közös képeket osztott meg róluk.

„Szeretném egyértelművé tenni, hogy Junival már egy ideje nem alkotunk egy párt. Az általa közzétett (régi) közös fotók ne tévesszenek meg senkit, a kapcsolatunk véglegesen lezárult. Mindenki megértését köszönöm” – mesélte Timi.

Úgy tűnik, a rapper valóban a munkába menekül, és ezzel próbálja lezárni a múltat – ám a „kék szemű múzsa” keresése sokak szerint nem véletlen utalás az egykori kedvesre.

 

L. L. Junior, Frey Timi
Frey Timi Juniorral tette tisztába a róluk terjedő pletykákat, kapcsolatuk véget ért (Fotó: Instagram)

Ismétlődik a történelem – egyszer már megtörtént Blankával is

A helyzet ismerős lehet, hiszen néhány éve Dárdai Blanka is hasonlóan járt Juniorral. Akkor is közös fotó jelent meg, amely újabb békülésről szólt, ám az énekesnő gyorsan helyretette a dolgokat:

„Nem! A kép nem ma készült, hanem jó pár hónapja! Továbbra sem vagyunk együtt!” – reagált dühösen Blanka a korábbi posztra.

A rapper életében mintha időről időre visszatérne ugyanaz a forgatókönyv, közös képek, félreértett jelek, lezáratlan érzések.

HMM_0549
L.L. Junior nagy erőkkel készül az új klipjére (Fotó: Huszár Márk)

Vajon most tényleg új fejezet kezdődik?

A kérdés már csak az, vajon L.L. Junior végre tényleg el tudja engedni a múltat, és új korszakot nyitni, nemcsak a zenében, hanem a magánéletében is. Az biztos, hogy az új videóklip drámai és személyes hangvételű lesz, hiszen a rapper sosem rejtette véka alá: számára a zene az egyik legjobb terápia.

Talán ez a projekt segít végleg lezárni a Frey Timivel való fejezetet, és megtalálni azt a bizonyos kék szemű inspirációt, aki új lendületet adhat neki. A pár viharos, se veled–se nélküled története az elmúlt évek egyik legtöbbet emlegetett hazai celebrománca volt, de most úgy tűnik, végérvényesen vége. A készülő klipről egyelőre keveset árult el, de annyi biztos: őszinte, érzelmes és látványos anyagra számíthatnak a rajongók. Ha minden jól alakul, nemcsak egy új videót, hanem egy új korszak kezdetét is láthatják L.L. Junior életében.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu