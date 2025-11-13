Jolly és Szuperák Barbi nagy bejelentése: új családtaggal bővülnek?

Szuperák Barbara és Jolly alig tértek haza dominikai nyaralásukról, máris folytatták luxusútjaik sorozatát, ezúttal Horvátországban. A pár az Adriáról jelentkezett be Instagramon, ahol egy váratlan és megható hírt osztottak meg követőikkel!

Szuperák Barbara párjának, Jollynak már van gyermeke, de Barbival is gondolkodnak a gyermekáldáson (Fotó: Mediaworks archív)

Jolly és párja örökbe fogadnak!

Sokan azonnal találgatni kezdték, vajon mi állhat a hír mögött. Barbi korábban többször is elmondta, mennyire vágyik gyermekáldásra:

Nagyon szeretnék gyermeket. Volt egy álmom, vagy inkább tervem, hogy 23 évesen szeretnék szülni. Mindenki azt mondta, hogy lehet hamarabb vagy később, és tényleg így történt. Erre nem lehet felkészülni. Akkor szeretnék gyermeket, ha már minden adott

– mesélte korábban.

Jolly koncertjei után párjával elutazott egy kicsit Horvátországba pihenni, ott találtak a cirmos szépségre (Fotó: Markovics Gábor)

Ki rabolta el a páros szívét?

Most azonban nem egy kisbabáról van szó, hanem egy négylábú jövevényről: egy kóbor cirmoscica rabolta el a páros szívét a napsütötte horvát tengerparton. A videóban elmondták, hogy a kis állat elkezdett hozzájuk kötődni és láthatóan ragaszkodik hozzájuk. Bár valószínű, hogy van gazdája, Barbi és Jolly nem tudtak ellenállni a kedves kis cirmosnak. Az örökbefogadás ötlete nem áll messze pártól. Barbi és Jolly mindig is nagy állatbarátok voltak, saját kutyusuk is van, és különösen fontos számukra a bajba jutott állatok támogatása.

Szuperák Barabra és Jolly elválaszthatatlan páros (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Az állatok jóléte és a jótékonykodás

Barbinak szívügye az állatok jóléte és a jótékonykodás.

Kiskorom óta imádom az állatokat, anyukám is erre nevelt. A jótékonykodás is az életem szerves része, de ezt nem verem nagy dobra, mert nem kirakatból csinálom, hanem mert nekem fontos

– nyilatkozta korábban Ripost-nak.

A párnak már van egy imádott kutyusa, egy spicc, akit Badzsónak hívnak a „Barbi és Jolly” név összevonásából.

Néhány éve éppen a kocsiban ültünk a dugóban, amikor egy másik autóban megláttam, hogy egy hölgy ölében ül egy nagyon aranyos kutya. Azonnal mondtam a páromnak, hogy én is szeretnék ilyen házi kedvencet. Másnap már el is hoztuk a mi kis kutyusunkat

– mesélte Barbi.

Badzsó egy igazi hercegnő, nagyon imádnivaló. Mivel a pár sokat van úton, a kutyus gyakran tartózkodik „kutyacsősznél”, azaz a nagymamánál vidéken. Szobakutya létére imád az udvaron lenni, így minden igénye kielégített. Nem meglepő tehát, hogy a horvátországi kis jövevény iránti szeretetük hamar szoros kötelékké alakult, és komolyan fontolóra vették az örökbefogadását.