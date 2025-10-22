Méregdrága bikiniben mutatta meg bomba alakját Szuperák Barbara - Luxus Dominikán

A mulatós zene egyik legnépszerűbb párosa, Szuperák Barbara és Jolly jelenleg Dominikán élvezik a napsütést és a luxust. A szerelmesek egy tengerparti villát béreltek, ahol a trópusi pihenés mellett Barbi természetesen nem felejtett el posztolni sem: követői legnagyobb örömére naponta oszt meg újabb fotókat Szuperák Barbara Instagram-oldalán.

Jolly párja Szuperák Barbara, akivel 2025 áprilisában eljegyezték egymást (Fotó: Mediaworks)

Szuperák Barbara luxusnyaralása

A rajongók rögtön kiszúrták, hogy az énekesnő nem éppen hétköznapi darabokban pózol. Gucci napszemüvegben és egy kb. 700 eurós, aprócska szintén Gucci márkájú fürdőruhában napozik, miközben a háttérben a türkizszínű Karib-tenger csillog. A posztját itt lehet megnézni.

A nyaralás egyáltalán nem véletlen: Szuperák Barbara már nyáron elárulta, hogy ha beköszönt a rossz idő, Dominikára szeretnének utazni Jollyval.

Nyáron nem mehetünk túl messzire a fellépések miatt, de ha lement a szezon, szeretnénk kicsit elutazni Amerikába vagy Dominikára, hogy feltöltődjünk

– mesélte korábban az énekesnő a Borsnak.

Szuperák Barbara párja Tarcsi Zoltán, együtt romantikáznak Dominikán (Fotó: Markovics Gábor)

Szuperák Barbara és Jolly a tenger szerelmesei

Barbi most valóra váltotta álmát: végre lehetősége nyílt arra, hogy sokat ússzon, és bikiniben is megmutathassa alakját:

Sokan azt mondják, egy sellő vagyok! Szinte ki sem akarok jönni a vízből. Jól úszom, de a mély vízbe egyedül sosem megyek, rettegek a cápáktól! Többször megcsípett már medúza, de az sem tudott eltántorítani a pancsolástól. Egyszerűen imádom a tengert.

Az énekesnő mindig is adott a megjelenésére, a közösségi oldalán pedig látszik: bomba formában van.

Nőből vagyok, ezért sosem vagyok teljesen elégedett az alakommal. De alapvetően szeretem önmagamat, és a páromnak tetszem, ezen kívül más nem nagyon számít

– mondta Barbi.

Szuperák Barbara édesanyja is odafigyelt arra, hogy Barbi sokat utazzon (Fotó: Mediaworks)

Barbi és a diéta, nem nagy barátok

A tél beköszöntével figyel az edzésre, de nem viszi túlzásba:

„Ha jön a tavasz, elkezdek edzőterembe járni. A diétával viszont mindig úgy vagyok, hogy: majd holnap” – vallotta be.

A Dominikán készült képeken látszik, hogy a „majd holnap” diéta ellenére Barbi remek formában van, és boldogabb, mint valaha. A nyaralás nemcsak kikapcsolódás, hanem egyfajta jutalom is a feszített koncertszezon után. Most pedig Jollyval együtt élvezik a napsütést, a tengerpartot és az élet luxusát.