Először szólalt meg a műtét után Hajmásy Péter, ezt üzente

Hajmásy Péter és Nádai Anikó hosszú ideje tervezik az esküvőjüket, de sajnos többször is el kellett halasztaniuk a férfi egészségügyi problémái miatt, ugyanis "Hagyma" komoly szívrendellenességgel küzd, nemrég meg is kellett műteni – most először adott életjelet magáról a szombati beavatkozás óta a közösségi oldalán.
Sziasztok!
Szombaton megműtöttek.
Ez az első napom, hogy kicsit jobban vagyok, és tudok magamról 🙈
Nagyon-nagyon köszönöm azt a rengeteg támogató üzenetet, kedves szavakat és telefonhívásokat! ❤️
Hihetetlenül sokat jelentett nekem!
Nagyon szeretlek titeket, nélkületek ez nem ment volna! ❤️❤️❤️❤️❤️
– írta a posztjában Hajmásy Péter, aki egy képet is mellékelt a kórházi ágyról.
