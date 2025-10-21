Először szólalt meg a műtét után Hajmásy Péter, ezt üzente

Hajmásy Péter és Nádai Anikó hosszú ideje tervezik az esküvőjüket, de sajnos többször is el kellett halasztaniuk a férfi egészségügyi problémái miatt, ugyanis "Hagyma" komoly szívrendellenességgel küzd, nemrég meg is kellett műteni – most először adott életjelet magáról a szombati beavatkozás óta a közösségi oldalán.

Nádai Anikó és Hajmásy Péter

Fotó: Szabolcs László / Bors

Sziasztok! 🩷

Szombaton megműtöttek.

Ez az első napom, hogy kicsit jobban vagyok, és tudok magamról 🙈



Nagyon-nagyon köszönöm azt a rengeteg támogató üzenetet, kedves szavakat és telefonhívásokat! ❤️

Hihetetlenül sokat jelentett nekem!



Nagyon szeretlek titeket, nélkületek ez nem ment volna! ❤️❤️❤️❤️❤️

– írta a posztjában Hajmásy Péter, aki egy képet is mellékelt a kórházi ágyról.