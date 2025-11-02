"Nincs jelző, ami leírná, hogy mennyire szép nő" - Hunyadi Donatella ultraszexi fotóval lepte meg rajongóit

Hunyadi Donatella ultraszexi fotóval lepte meg a rajongóit. Kiszel Tünde lánya ugyanis egy vadító, teljesen testrefeszülős, rövid, mélyen dekoltált fekete ruhában villantotta meg minden báját, idomát és bombaalakját. A 24 éves modell és énekesnő magabiztosan és kacéran nézett a kamerákba a buli során, ugyanis a fiatal szépség nem máshonnan jelentkezett be dögös szettjével, mint egy halloweeni party-ról.

Ultraszexi fotóval jelentkezett be Hunyadi Donatella. Fotó: Facebook

Halloween '25

- írta legújabb Instagram-bejegyzéséhez a modell, aki amúgy is vadító kinézetét neccharisnyával bolondította meg, amitől dekoratív megjelenése még bujább lett. Nem csoda, hogy a fotókat látva rajongói sem tudták szó nélkül hagyni azt, amit a képernyőkön észleltek.

Csak úgy záporoztak a kommentek Hunyadi Donatella képe alá

Bomba mint mindig.

"Elképesztően szép vagy."

Nincs jelző, ami leírná, hogy mennyire szép nő

- érkeztek sorra a bókok a rengeteg szívjel mellé.