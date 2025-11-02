Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Achilles névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Nincs jelző, ami leírná, hogy mennyire szép nő" - Hunyadi Donatella ultraszexi fotóval lepte meg rajongóit

Hunyadi Donatella
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 02. 13:30
halloweenszexi
A fiatal modell fotója láttán elfogytak követői szavai.
B. V.
A szerző cikkei

Hunyadi Donatella ultraszexi fotóval lepte meg a rajongóit. Kiszel Tünde lánya ugyanis egy vadító, teljesen testrefeszülős, rövid, mélyen dekoltált fekete ruhában villantotta meg minden báját, idomát és bombaalakját. A 24 éves modell és énekesnő magabiztosan és kacéran nézett a kamerákba a buli során, ugyanis a fiatal szépség nem máshonnan jelentkezett be dögös szettjével, mint egy halloweeni party-ról. 

Ultraszexi fotóval jelentkezett be Hunyadi Donatella.
Ultraszexi fotóval jelentkezett be Hunyadi Donatella. Fotó: Facebook

Halloween '25

 - írta legújabb Instagram-bejegyzéséhez a modell, aki amúgy is vadító kinézetét neccharisnyával bolondította meg, amitől dekoratív megjelenése még bujább lett. Nem csoda, hogy a fotókat látva rajongói sem tudták szó nélkül hagyni azt, amit a képernyőkön észleltek.

Csak úgy záporoztak a kommentek Hunyadi Donatella képe alá

Bomba mint mindig.

"Elképesztően szép vagy."

Nincs jelző, ami leírná, hogy mennyire szép nő

 - érkeztek sorra a bókok a rengeteg szívjel mellé.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu