25 éves a legendás Kiszel Tünde-naptár! Közeledik a dedikálás – egy helyen a legextrémebb rajongók

Kiszel Tünde közelgő jubileumról az egész ország beszélni fog. A 25 éves naptáráról és a rajongói szokásairól beszélt most a Borsnak az örökifjú médiaszemélyiség. A beszélgetésből kiderült, hogy Tünde életében a naptárkészítés igazi életérzés és tradíció.

Kiszel Tünde naptárát immár 25 éve lapozhatják hónapról hónapra a rajongók (Fotó: Budai Tibor / Forrás: Kiszel Tünde)

Kiszel Tünde naptáráért sorban állnak fiatalok

A Kiszel Tünde naptár minden évben újra és újra felkerül az otthonok falára – immár 25. éve. A jubileumi, Kiszel Tünde naptár 2025-ös kiadása igazi különlegesség lesz: ezúttal Horvátországban készült, ahol a tengerparti hangulat és a mediterrán fények tették még varázslatosabbá a képeket. A fotókat ismét Budai Tibor fotóművész készítette, a borítón látható ruhát pedig Király Beáta divattervező álmodta meg. A művészi értékkel bíró koprodukcióban részt vett Nagy Renáta Nikole, Sonja Esküvői Ruhaszalon és a Crystal Store mint ruhatervezők.

Tünde különösen büszke arra, hogy a stáb ezúttal családiasra sikerült: Kiszel Tünde lánya, Hunyadi Donatella is részt vett a munkában – ő készítette a sminkeket, így igazi anya-lánya projekt lett a jubileumi naptár.

A 25 éves évforduló alkalmából Tünde november 6-án nyilvános dedikálást tart, ahol bárki találkozhat vele.

Sokan jönnek, hála Istennek, sok fiatal is – egyetemisták, huszonéves rajongók. Kedvesek, tisztelettudóak, sorban állnak, és mindenkinek névre szólóan dedikálok, s készítünk közös fotókat

– mesélte mosolyogva és büszkén Tünde a Borsnak.

Idén is születésnappal egybekötött dedikálást tervez az ikon (Fotó: Budai Tibor / Forrás: Kiszel Tünde)

„Sok feleség vagy barátnő ajándékozza”

És hogy milyen furcsaságokat tapasztalt Tünde a vásárlók körében, kik veszik a naptárat és milyen nem várt helyeken bukant már fel a falakat ékesítő dísz?

Bizony, a Kiszel Tünde naptárakat nem csupán a férfiak keresik:

Sok feleség vagy barátnő ajándékozza a férjeinknek, párjának születésnapra, karácsonyra. De előfordul, hogy kollégának, búcsúajándéknak veszik, vagy céges karácsonyi bulikra vásárolják és hívnak dedikálni

– árulta el Tünde egy rebbenés nélkül a hangjában, hiszen ő már megszokta a széles körű érdeklődést.

A legextrémebb történetek között akadt vidéki pub, kávézó, wellness hotel medencés része, ahol Tünde egy falra kifüggesztett naptárában „köszönt vissza magára”, sőt, még orvosi rendelő is. „Vicces érzés volt, de jó látni, hogy ennyi helyen ott vagyok az emberek mindennapjaiban” – mondta.

Bár az ősz nem a kedvenc évszaka, Tünde igyekszik a pozitívumokra koncentrálni:

Nem szeretem a hideget és a sötétet, de a színes levelek gyönyörűek. Ilyenkor színházba, kávézóba járok, és próbálom a barátaimmal tölteni az időt.



A jubileumi naptár tehát nem csupán fotógyűjtemény, hanem egy művészeti alkotás, s egy korszakról való méltó megemlékezés. Kiszel Tünde fiatalon kezdte, de ma is ugyanolyan lelkesedéssel, derűvel és elragadó bájjal várja a rajongókat – ahogy negyedszázada minden évben.