Órákig várakoztak Kiszel Tünde rajongói egy aláírásért – Jubileumot ünnepel a naptárdíva – galéria

Különleges alkalmat ünnepelt tegnap a magyar bulvár ikonikus alakja: immár huszonötödik alkalommal jelent meg a híres Kiszel Tünde naptár, amely az évek során igazi kultusztermékké nőtte ki magát. A dedikáláson fiatalok és régi rajongók egyaránt sorban álltak, hogy személyesen találkozhassanak Tündével, aki ezúttal is sugárzó jókedvvel fogadta őket.

Kiszel Tünde születésnappal egybekötött naptárdedikálást tartott (Fotó: Szabolcs László)

Kiszel Tünde dedikálásán órás várakozás volt

Kiszel Tünde jubileumi dedikálását tartotta tegnap Budapest belvárosában, ahol a 2026-os naptárát mutatta be, így igazi ünnep volt a rajongók és a bulvárvilág számára. A helyszínen kígyózó sor várta az érkezőket, s még az étterem ajtaján túl, az utcán is hosszú perceket kellett várni arra, hogy valaki aláírást vagy közös fotót kaphasson.

Hihetetlen érzés látni, hogy ennyi fiatal eljön – vannak, akik most találkoznak velem először, mégis ismerik az összes naptáramat

– mondta meghatottan Tünde a Borsnak.

A Kiszel Tünde naptár 2026-os kiadása több szempontból is különleges. A jubileumi összművészeti alkotás kapcsán most először döntött úgy a híresség, hogy külföldön, Horvátország festői helyszínein készíti el a fotókat. A tengerpart, a naplemente és a mediterrán hangulat új színt hozott a már amúgy is ikonikus naptársorozat életébe. Tünde elárulta: a képek mögött ezúttal családi összefogás is áll, hiszen Kiszel Tünde lánya, Hunyadi Donatella, a sminkjéért felelt.

Nagyon büszke vagyok Donatellára, fantasztikus érzés, hogy most már ő is része ennek a hagyománynak

– mesélte lapunknak mosolyogva Tünde.

Talán elsőre furcsán hangzik, de sokan lepik meg párjukat, férjüket Tünde naptárjával (Fotó: Budai Tibor)

„Egyszer újra kellett fotózni a naptáramat”

A 25 év alatt persze számos emlék gyűlt össze: a legkedvesebb számára az első közös naptár, amelyen kislányával szerepelt, a legkellemetlenebb pedig egy fotózás, amit újra kellett csinálni, mert nem sikerültek a képek.

Egy kellemetlen emléket tudok felidézni, amikor egyszer újra kellett fotózni a naptáramat, mert nem sikerültek úgy a képek, ahogy elterveztük. Utána egy héttel később meg kellett ismételni a fotózást, Budai Tibor fotóművésszel, akivel mos már 11 éve dolgozom együtt

– tette hozzá elégedettséggel és megkönnyebbüléssel.