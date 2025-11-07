Órákig várakoztak Kiszel Tünde rajongói egy aláírásért – Jubileumot ünnepel a naptárdíva – galéria

Különleges alkalmat ünnepelt tegnap a magyar bulvár ikonikus alakja: immár huszonötödik alkalommal jelent meg a híres Kiszel Tünde naptár, amely az évek során igazi kultusztermékké nőtte ki magát. A dedikáláson fiatalok és régi rajongók egyaránt sorban álltak, hogy személyesen találkozhassanak Tündével, aki ezúttal is sugárzó jókedvvel fogadta őket.
Kiszel Tünde jubileumi dedikálását tartotta tegnap Budapest belvárosában, ahol a 2026-os naptárát mutatta be, így igazi ünnep volt a rajongók és a bulvárvilág számára. A helyszínen kígyózó sor várta az érkezőket, s még az étterem ajtaján túl, az utcán is hosszú perceket kellett várni arra, hogy valaki aláírást vagy közös fotót kaphasson.
Hihetetlen érzés látni, hogy ennyi fiatal eljön – vannak, akik most találkoznak velem először, mégis ismerik az összes naptáramat
– mondta meghatottan Tünde a Borsnak.
A Kiszel Tünde naptár 2026-os kiadása több szempontból is különleges. A jubileumi összművészeti alkotás kapcsán most először döntött úgy a híresség, hogy külföldön, Horvátország festői helyszínein készíti el a fotókat. A tengerpart, a naplemente és a mediterrán hangulat új színt hozott a már amúgy is ikonikus naptársorozat életébe. Tünde elárulta: a képek mögött ezúttal családi összefogás is áll, hiszen Kiszel Tünde lánya, Hunyadi Donatella, a sminkjéért felelt.
Nagyon büszke vagyok Donatellára, fantasztikus érzés, hogy most már ő is része ennek a hagyománynak
– mesélte lapunknak mosolyogva Tünde.
A 25 év alatt persze számos emlék gyűlt össze: a legkedvesebb számára az első közös naptár, amelyen kislányával szerepelt, a legkellemetlenebb pedig egy fotózás, amit újra kellett csinálni, mert nem sikerültek a képek.
Egy kellemetlen emléket tudok felidézni, amikor egyszer újra kellett fotózni a naptáramat, mert nem sikerültek úgy a képek, ahogy elterveztük. Utána egy héttel később meg kellett ismételni a fotózást, Budai Tibor fotóművésszel, akivel mos már 11 éve dolgozom együtt
– tette hozzá elégedettséggel és megkönnyebbüléssel.
A rajongók között akadnak, akik mind a huszonöt naptárat birtokolják. „Ez az igazi elismerés számomra, tényleg teljesen elérzékenyülök ettől” – tette hozzá meghatottan Tünde.
25 éve lógnak a házak, irodák, de még akár orvosirendelők falain is a díva naptárai, s elérulta, ő maga sem gondolta volna, két és fél évtizeddel ezelőtt, hogy ilyen nagy sikere lesz a képeivel ékesített kalendáriumnak. És hogy mi lehet a titka?
Sokat gondolkodtam rajta, hogy miért ilyen sikeres, de őszintén szólva, ezt nem tudom megválaszolni. A rajongókat kellene megkérdezni, de egy biztos, hogy ők nagyon kedvesek és szeretettel érkeznek, én pedig ugyanígy fogadom őket.
És bár a fotózások fárasztóak, Tünde szerint minden pillanat megéri: „Ez a naptár a szenvedélyem, az életem része. És ha a rajongók szeretete és érdeklődése nem fogy el, lesz 26. is.”
