Óriási örömhír! Pokoli balesete után újra jár Horváth Éva – Fotón a járókeretes bombázó

A gyönyörű modell, műsorvezető és kétgyermekes édesanya, Horváth Éva sosem volt az a típus, aki panaszkodik. Mindig mosolyog, mindig úton van, mindig lendületben. Ám a közelmúltban történt balesete után még őt is megállította az élet – szó szerint.

Horváth Éva balesete előtt, kitűnő formában (Fotó: Bánkúti Sándor)

Horváth Éva férje igazi csodát láthatott

A korábbi szépségkirálynő egy évvel ezelőtt súlyos balesetet szenvedett Balin, és bár szerencsére elkerülte a legnagyobb bajt, hosszú hetekbe telt, mire javult állapota. Most azonban – hatalmas akaraterővel – már járókerettel teszi meg az első lépéseket.

Az a cél, hogy ezt a járókeretet piff, így eldobjuk a fenébe, és enélkül tanuljak meg járni.

– írta Horváth Éva Instagram oldalán.

A rajongók százával küldik neki a biztató üzeneteket, sokan példaként emlegetik kitartását és pozitív életszemléletét.

Példaértékű a hited és a kitartások! Szuper hős vagy Éva!

– írta egy rajongója.

Kitartásod meghozta a várt eredményt! Pedig nehéz időszak van mögötted de te mindvégig bíztál Önmagadban és a gyógyulásodban. Hős vagy!

– fogalmazott egy másik követője.

Horváth Éva gyógyulása példaértékű kitartás bizonyítéka (Mediaworks Archívum)

Példaértékű felépülése

Vannak emberek, akik egyszerűen többet sugároznak, mint bárki más – és Horváth Éva pontosan ilyen. A gyönyörű modell, műsorvezető és édesanya nemcsak kívülről ragyog, hanem belülről is. Az utóbbi időszakban megélt balesete és nehézségei ellenére is megtartotta erejét, hitét és derűjét, amiért az egész ország tiszteli és csodálja. Amíg mások talán összeroppantak volna, ő mosollyal az arcán tanul újra járni, és járókerettel is megmutatta: a valódi szépség az erőben és az emberi tartásban rejlik. Valóban: Horváth Éva nem csupán egy ismert arc a képernyőről, hanem olyan nő, aki megmutatta, mit jelent valóban küzdeni, hinni a gyógyulásban és soha, de soha nem feladni. Miközben még mindig a felépülés útját járja, Horváth Éva sugárzik – a belső erejétől, a szeretetétől és attól a rendíthetetlen hitből, hogy minden nehézség után jön valami szép.

Nem mindenki lenne képes felépülni onnan, ahonnan Horváth Éva, és ezt követői is nagyon jól tudják, akik szüntelenül küldik a bíztató üzeneteket.