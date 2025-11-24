Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Durva tréfa áldozata lett Herceg Erika - most a bocsánatáért esedeznek

Herceg Erika
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 24. 21:40
Megasztártréfa
Goják Jana nemrégiben egy tréfa miatt került rossz fénybe a zsűritagnál. Mostani próbálkozásai vajon kifizetődnek Herceg Erikánál?

Herceg Erika szívét próbálták megnyerni, legalábbis egy bocsánatkérés erejéig. Goják Jana, a Megasztár háttérműsorának műsorvezetője nemrégiben megtréfálta Herceg Erikát, és ennek apropóján lepte meg egy különleges virágcsokorral. Előre szólunk, nem nyerte el a zsűritag tetszését.

Herceg Erika nem csípte a tréfát
Herceg Erika nem csípte a tréfát / Fotó: Szabolcs László/Bors

Herceg Erika nem díjazta a bocsánatkérést

Goják Jana a TV2 Megasztár háttérműsorának műsorvezetője korábban már megviccelte Herceg Erikát, azzal, hogy egy képet csempészett a zsűritag öltözőjébe, úgy állítva be a dolgokat, mintha Erika hagyta volna elől Jana fényképét. Úgy tűnik, a tréfálkozást még nem tervezi abbahagyni, nemrég ugyanis egy virágcsokrot tervezett (volna) átadni a műsorvezető a zsűritagnak, a korábbi tréfa okán, mintegy bocsánatkérésként, amiről azt gondolhatnánk, egy igazán szép és kedves gesztus, csakhogy  a virágcsokorral  akadt egy kis gond:

Elszáradt virágokból raktam össze, meg az út szélén találtam dolgokat. Ez a kamu bocsánatkérő csokor, és amúgy hoztunk neki sütit meg minden, meglátjuk, hogy reagál 

- mondta el a műsorvezető ravasz mosollyal abban a videóban, amelyet a Megasztár közösségi oldalán tettek közzé.

A következő képsorokon már azt láthatjuk, ahogy Jana átadná a bocsánatkérő csokrot Erikának, ám ő nem most jött le a falvédőről; egyből észrevette, hogy ez nem épp a legfrissebb virágokból készült, meg is jegyezte Janának, hogy ez ám bizony hervadt! A játékba Marics Peti is beszállt, ő buktatta le teljes mértékben Janát azzal, hogy elárulta, rálépett a "bocsánatkérő csokorra".

Jana próbálkozásai ezúttal sem értek célba, ennél azért több erőfeszítésre lesz szükség Erika bocsánatának elnyeréséért.

 

 

