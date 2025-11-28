„Én ezt nem csinálom” - Faképnél hagyta Herceg Erika a Megasztár műsorvezetőjét

Faképnél hagyta Herceg Erika a TV2 háttérműsorának műsorvezetőjét, mert nem értette, amit mond. Ádám Attila sem úszta meg!

Faképnél hagyta a műsorvezetőt Herceg Erika

Fotó: MATE KRISZTIAN

Herceg Erika faképnél hagyta Goják Janát

Úgy tűnik, folytatódik Herceg Erika és a TV2 Megasztár háttérműsorának műsorvezetője, Goják Jana közötti kálvária. A műsorvezető legutóbb tréfát űzött a zsűritagból, melynek részeként Jana Erika öltözőjének asztalára rejtett egy képet saját magáról, és mindezt úgy állította be, mintha azt a zsűritag tette volna oda. Jana természetesen megbánta a csínyt, amiért rögtön bocsánatot is kért, majd kicsivel később egy másik élő adás alatt meglepte őt egy igazán szokatlan virágcsokorral. Természetesen Erika ennek sem dőlt be, de úgy tűnik, tovább folytatódnak az ugratások. Most Herceg Erika faképnél hagyta Goják Janát.

Na, nem kell semmi komolyra gondolni, az egész egy játék miatt alakult ki, ahol mindkét félnek egy-egy fejhallgatót kellett viselve, majd zenét hallgatva kellett szájról olvasnia. Jana azt kérdezte Erikától, hogy ki a kedvenc versenyzője, de a zsűritag Jana felsőjével kapcsolatban értette a kérdést. A végén annyira belebonyolódtak, hogy Erika egyszerűen faképnél hagyta a még játékban lévő Janát.

Én ezt nem csinálom

- mondta az énekes, majd felállt és elsétált. A játék további részében Jana tovább faggatta Erika versenyzőjét, Ádám Attilát, hogy vajon tud-e főzni, és bár az elején még nagyjából sikerül kommunikálniuk, végül ők is elvesztették az irányítást.