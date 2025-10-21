SzázhalombattaBudapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
Házasság első látásra: Kármen elárulta, mikor ideális az első együttlét

szerelem
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 21. 18:55
intimitásHázasság első látásra
Tigyi Kármen és Szilágyi Dani között már az esküvőn is izzott a levegő, ami a nászéjszakán csak fokozódott. A Házasság első látásra szereplője elmondta, nem szeret sokáig várni az első együttléttel.
mkb
A Házasság első látásra szereplői túl vannak az esküvőn, a nászúton. Az összeköltözésen és az első közös terápián is. Míg többen nem jutottak el az első együttlétig, addig volt egy házaspár, akik már a nászéjszakán „megpecsételték” a kapcsolatukat. A Házasság első látásra Kármenje és Danija hamar egymásra hangolódott, a friss feleség pedig a Borsnak elmondta, szerinte mikor ideális az első együttlét.

Házasság első látásra Tigyi Kármen és Szilágyi Dani
A Házasság első látásra Tigyi Kármen és Szilágyi Dani számára eddig jól alakul: minden téren (Fotó: TV2)

„Danival megvolt a szimpátia, a vágy, a kémia”

Tigyi Kármen a Borsnak elmondta, izgatottan nézi vissza az adásokat napról napra.

Nagyon jó volt látni az esküvőnket, hogy mennyire pozitívan álltunk egymáshoz, és a barátaim is befogadóak voltak Danival szemben!” – idézte fel a sportos lány, aki elárulta, a testiség vízválasztó számára egy kapcsolatban.

Fontos a szimpátia, hogy kiből milyen vágyakat hoz ki a másik. Danival úgy voltam, hogy megvolt a szimpátia, a vágy, a kémia, szóval derítsük ki, hogy »ott« is passzolunk-e. Mert ha nem, akkor baj van. Ezt jobb minél hamarabb kideríteni, mint egy hónap után azzal szembesülj, hogy tanár nénit kell játszani”

– nevetett a Házasság első látásra szereplője.

házasság első látásra
Kármen és Dani között látszólag tökéletes az összhang (Fotó: TV2)

Házasság első látásra Kármenje: „Ha egy férfi csak »azt« akarja...”

A friss feleség úgy tapasztalta, bizonyos esetekben nem ment meg egy kapcsolatot a türelem...

Korábban előfordult már, hogy sokáig húztam ezt a dolgot, és végül nem volt pozitív a végkimenetel. Egyébként is, ha egy férfi csak »azt« akarja, akkor lehet váratni két-három hónapot is, de az első után úgyis ugyanúgy lelép – vélekedett, majd még hozzátette: 
„Nyilván többnyire nem adom oda magam az első éjszaka, de vallom, hogy érdemes minél előbb megismernünk egymást abból a szempontból is.
Kármenéknél egyelőre bejött, hogy gyorsan a tettek mezejére léptek, ám vannak párosok, akik lassan haladnak ezen a téren, például Anna és Peti. Miló Viki pedig kifejezetten távolságtartó a férjével.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
