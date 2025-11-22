Házasság első látásra: sokkot kaptak a nézők, Rita meghozta a végső döntést Sanyáról – videó

Az idő azonban ezúttal is gyorsan elrepült, hiszen a kísérlet már a végéhez közeledik. Ennek megfelelően a házaspárok sorban hozzák meg a döntésüket, miszerint szeretnék-e tovább folytatni a szakemberek által kiválasztott párjukkal.

Házasság első látásra: Rita meghozta a döntését Sanyáról

Az már csütörtök este kiderült, hogy Sanya szívesen folytatná tovább a házasságát Ritával, a szőkeség válaszára azonban egészen tegnap estig kellett várnia a nézőknek. És bizony a feleség sokakat megríkatott…

Kétségtelen, hogy döntésüket mindkét fél alaposan megfontolta, hiszen míg Sanya édesanyja tanácsát kérte ki a továbbiakról, addig Rita a fiával beszélt. Mint ismeretes, a férfi anyukája azt tanácsolta fiának, hogy adjon még egy esélyt a Ritával való kapcsolatának, amit Sanya meg is fogadott, Rita fia azonban határozottan arra kérte az édesanyját, hogy felejtse el újdonsült férjét. Sőt, egyenesen úgy fogalmazott:

Ez egy csicska, egy tapló. Válj el!

Nos, mint péntek este kiderült Rita is megfogadta a tanácsot, és úgy döntött, nem szeretné Sanyával tovább folytatni a dolgokat.

Lehet, hogy ez nem a klasszikus szerelem első látásra, de valami mégis épülni kezdett. (...) Tudod, én nem gondolom, hogy a különbségeink miatt ne lenne értelme ennek az egésznek, sőt, épp ezek a különbségek hozták ki belőlünk azokat a reakciókat, amikből tanulni lehetett. (...) Szeretnék még egy esélyt adni ennek a kapcsolatnak. Nem azért, mert könnyű, hanem mert hiszek a fejlődésben. Hiszem, hogy tudunk egymásnak segíteni. Hiszem, hogy tanulhatunk egymástól és talán egymásról is. Rita, maradsz továbbra is a feleségem?

– tett vallomást Sanya Ritának, mire felesége igencsak meglepődött, maga sem akarta elhinni a hallottakat.

Majd péntek este jött Rita kiábrándító válasza:

Szeretném, ha boldog lennél a jövőben (…), de nem velem! Sanya, én nem akarok a feleséged lenni!

– mondta Rita a férfinak.

Úgy látszik, későn álltam neki, pedig én nagyon jó hajrázó voltam világéletemben. (...) Remélem, legalább barátok maradunk. (...) Ez a hajó elúszott, itt már nincs mit tenni, Rita kimondta, de azért nagy kő esett le a szívemről. Bízom benne, hogy valaki engem is vár

– reagált a férfi a történtekre.