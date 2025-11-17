Házasság első látásra: Sanya és Rita ismét egymás torkának ugrottak, néhány órát sem bírnak ki együtt

A Házasság első látásra 3. évadának rangidős párosa, Rita és Sanya már az esküvő után sem jöttek igazán jól ki egymással, így a nászút összezártsága csak olaj volt a tűzre. Kettejük között annyira elmérgesedett a viszony, hogy a férj már a válást fontolgatta. És bár végül mégsem adta fel a kísérletet, azt kijelentette, semmi esély arra, hogy egy baráti jó viszonynál több alakuljon ki közöttük. Az elmúlt hetekben viszont úgy tűnt, legalább erre van esély a folytonos csatározások után, de most mégis minden visszatért a régi kerékvágásba. A házasok már egy rövidebb, relaxáló programot sem bírnak ki békében.

A Házasság első látásra Rita és Sanya számára egy igazi érzelmi hullámvasút: a békés hetek után ismét áll a bál (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra Sanya számára mondhatni igen nagy csalódás, hiszen arája sem külsőre, sem személyiségében nem olyan, mint amit várt. A férj időről időre szembesíti is feleségét a hibáival, aminek, mint tudjuk, legtöbb nő általában nagyon örül. Így történt ez most is, miközben épp egy relaxáló arckezelésen vettek részt, így ellazulás helyett mindketten befeszültek.

„Nem hagyod, hogy végigmondjam és mindenből egy negatív dolgot akarsz kihozni, mikor semmi negatív nincs mögött” – jelentette ki Sanya a kozmetikai kezelés közepén.

Ne magyarázzál, mert te is közbeszólsz. Nehogy már… Te mindenkit leszólsz, meg mint valami nagy szakértő, adod a tanácsokat, csak saját magadnak nem. Mindig bort iszol és vizet prédikálsz

– csattant fel Rita idegesen.

A Házasság első látásra mai adásában a friss házasok ismét egymásnak esnek pihenés helyett (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra Ritája is csalódott

A feleség ugyan az oltár felé sétálva még örült a pszichológusok választásának, és sokáig próbálta is megismerni Sanyát, de sajnos rá kellett döbbennie, hogy szélmalomharcot vív. Így azóta az ő véleménye is jelentősen megváltozott a házastársáról, amit az utóbbi időben igyekszik is minden vita alkalmával tudtára adni.

„Negatív ember vagy. Rosszindulatú, kárörvendő és irigy” – vágta oda a feleség.

Amikor kedves velem és nyit felém, akkor nagyon szívesen vagyok vele. De amikor előjön az az énje, aki bántó, nyers, szúrós és sértegető, akkor megint előtörnek belőlem azok a dolgok, amiket előzőleg kaptam tőle, és akkor már nem nagyon tudok jó pofát vágni semmihez

– magyarázta később az érzéseit Rita.