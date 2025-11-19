Házasság első látásra Rita fia kiakad Sanyára: „Ez egy csicska, egy tapló. Válj el!”

A Házasság első látásra szereplői intenzív hat héten vannak túl. Jövő hétfőn dönteniük kell: együtt folytatják, vagy sem? Addig is, némi nosztalgiázás vár rájuk. A szerda esti adásban közösen nézik vissza az esküvőket, ami a legtöbbekből kellemes érzéseket vált ki. Ám Fűzfa Rita és Varga Sanya kettőse nem túl boldog. Sőt, a feleségnél el is törik a mécses…
Házasság első látásra Ritája már az esküvőn szembesült Sanya faragatlan viselkedésével. Bár a férfi azóta már megenyhült irányában, Rita nem tudja elfelejteni sérelmeit. Egy idő után úgy tűnt, hogy barátsággá szelídül a heves kapcsolatuk, ám az esküvő felidézése nem éppen pozitív érzéseket vált ki a feleségből.
A Házasság első látásra szereplői közösen „moziznak”, egymás esküvőit nézhetik végig… Így Rita ismét átélheti a nagy nap szépségeit – és kevésbé szép részeit. Sanya szavai újra kést döfnek a szívébe:
„Nem dobogtatta meg a szívemet. Nem éreztem, hogy ő az igazi” – fogalmazott az esküvői felvételen Sanya, aki Ritát rögtön a koráról kérdezte, majd a kamerának kommentálva megjegyezte:
Picit csalódott vagyok. Külsőre nem ezt vártam.
A már két évadot megélt reality, a Házasság első látásra 3. évadának párjai megdöbbenve nézik a jelenetet, Rita pedig a kamerák előtt nyilatkozva megtörten így fogalmaz:
„Mindenki esküvőjét visszanéztük. És az enyém volt a legszomorúbb. Az én esküvőm volt, ahol semmiféle tiszteletet nem kaptam meg az első perctől kezdve. Nagyon rossz volt… Komolyan…” – szomorodott el könnyeit nyelve.
Mindenkinek jó volt az esküvője, csak nekünk nem. Láttam a fiam arcát is… Ez is nagy szó, hogy én így tudtam nyitni felé ezek után. Mert a való életben azt mondtam volna, hogy…
– sírja el magát véglegesen Rita, aki képtelen befejezni a mondatot. Sanya a kora és kinézete mellett mással is piszkálta már Ritát, nemrég például azzal vádolta: valójában a műsorba visszatérő Laciba szerelmes...
A csütörtök esti rész beharangozójában pedig látható: Sanyával kapcsolatban Rita a fia véleményét kéri ki a folytatásról, aki nem köntörfalaz:
Ez egy csicska, egy tapló. Válj el!
