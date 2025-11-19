Házasság első látásra Rebeka: „Életem első pánikrohamát itt éltem meg”

A Házasság első látásra szereplők adásról adásra egyre több érzelmi megpróbáltatással küzdenek meg, ami nemcsak saját, korábban megélt élményeikre vonatkozik, de a közös tapasztalatokra is. Deák Rebeka és Horváth Zsolt kapcsolata igazi érzelmi hullámvasút, hiszen az elején még álompárként emlegették őket, ami után érhető okokból a többi párt is hideg zuhanyként érte, amikor bejelentették, hogy külön költöznek. Rebeka több ízben kiborult a műsor során, az utolsó hétre azonban megérkezni látszik önmagához és Zsolthoz egyaránt. De hogyan élte meg ő maga a történteket?
Becca lapunknak adott interjújában elmesélte, hogy az önismereti utazás már a műsor előtt elkezdődött számára.
Nyilvánvaló volt, hogy valami el van csúszva közöttünk és egyáltalán nem gondoltam azt, hogy csak Zsolt lenne a hibás, hiszen egyikünk sem párkapcsolatból érkezett. Mindkettőnknek voltak korábban olyan bakijai az életben, ami miatt az eddigi kapcsolataink nem működtek
– kezdi Becca, aki elárulta, hogy tisztában volt azzal, hogy dolgoznia kell a saját lelkivilágának kiismerésén. „Az önismereti út – bárhogy is nézzük – azt gondolom, hogy kihagyhatatlan. Nekem tavaly októberben ért véget egy párkapcsolatom, ami egy fájdalmas, szerelmes sztori volt, de alapvetően szeretettel váltunk el egymástól. Utána decemberben, karácsonyra kaptam a családomtól ezt a műsort, és nagyon örülök, hogy belevágtam.
Szkeptikus voltam a pszichológusokkal szemben, de nagyon érdekelt, hogy ki az, akit mások el tudnak képzelni mellém, hiszen eddig mindig én választottam magamnak. Kíváncsi voltam, hogy melyik az az embertípus, akit a szakemberek nekem választanak és szakszerűen raknak össze minket. Azt gondolom, hogy minden lehetőséggel élni kell az életben.”
Az énekesnőként is fellépő Rebeka ugyanakkor bevallotta: a Házasság első látásra 2025 sok mindenre megtanította őt. Előfordult ugyanis korábban, hogy három évig egyedül volt, egy időben kapcsolatfüggő volt, de a féltékenykedése is tett már tönkre kapcsolatot, ami mostani fejjel szerinte sem egészséges.
Tudtam, hogy el kell kezdenem az önismereti utat és ami itt a műsorban történt, az egy rettentő mély bugyra ennek. Bevallom őszintén, engem nem is igazán a pszichodráma tett helyre igazán. Értettem és befogadtam a lényegét; illetve abban is biztos vagyok, hogy bizonyos embereknek konkrét problémáira ez nagyon jól működhet. De különbözőek vagyunk, mindenkinek más út vezet a szívéhez. Nekem a személyes beszélgetés a pszichológusokkal sokkal nagyobb segítség volt, mert akkor éreztem igazán azt, hogy sokkal előrébb jutottam.
Becca kifejtette, hogy a műsor alatt nemcsak saját magával kapcsolatban kellett megtapasztalnia rengeteg mindent, hanem azzal kapcsolatban is, hogy Zsolttal hogyan viszonyulnak egymáshoz, ami a többi párt megfigyelve is egy nagyon tanulságos tapasztalat volt számára.
Valójában még mindig nem tudom pontosan, hogy hol romlott meg a viszonyunk. Én bizonyos pillanatokban egész egyszerűen nem tudtam, hogy mi történik velem, például életem első pánikrohamát is itt éltem meg, amihez szerencsére szakszerű segítséget kaptam. De abban a szituációban számomra érthetetlen volt, hogy mitől jött elő, miért akkor és hogyan kell kezelni
– vallotta őszintén.
Nos, az egyéni terápia úgy tűnik, lassan meghozta a gyümölcsét, hiszen az elmúlt néhány epizódban Zsolt és Rebeka újra egymás társaságát kereste, békében töltöttek együtt minőségi, közös időt; sőt, a hétfő esti epizódban a terapeuták jelenlétében Becca egyértelműen arra a következtetésre jutott, hogy Zsolt már az elején jól érzékelte Rebeka működését, amit a lány eleinte visszautasítóan fogadott. Az biztos, hogy Becca bocsánatot kért Zsolttól, amiért a saját maga által kiépített énképbe burkolózott, és megköszönte, hogy Zsolt előhozta belőle a változást. A házaspár egymás nyakába borulva fejezte be a beszélgetést, ami újra reményt adhat, hogy tényleg egymásra találjanak.
