Házasság első látásra Rebeka: „Életem első pánikrohamát itt éltem meg”

A Házasság első látásra szereplők adásról adásra egyre több érzelmi megpróbáltatással küzdenek meg, ami nemcsak saját, korábban megélt élményeikre vonatkozik, de a közös tapasztalatokra is. Deák Rebeka és Horváth Zsolt kapcsolata igazi érzelmi hullámvasút, hiszen az elején még álompárként emlegették őket, ami után érhető okokból a többi párt is hideg zuhanyként érte, amikor bejelentették, hogy külön költöznek. Rebeka több ízben kiborult a műsor során, az utolsó hétre azonban megérkezni látszik önmagához és Zsolthoz egyaránt. De hogyan élte meg ő maga a történteket?

Házasság első látásra 2025: Rebeka és Zsolt sok mindent tisztáztak a legutóbbi terápián (Fotó: Tv2)

Házasság első látásra Rebeka: „Minden lehetőséggel élni kell az életben”

Becca lapunknak adott interjújában elmesélte, hogy az önismereti utazás már a műsor előtt elkezdődött számára.

Nyilvánvaló volt, hogy valami el van csúszva közöttünk és egyáltalán nem gondoltam azt, hogy csak Zsolt lenne a hibás, hiszen egyikünk sem párkapcsolatból érkezett. Mindkettőnknek voltak korábban olyan bakijai az életben, ami miatt az eddigi kapcsolataink nem működtek

– kezdi Becca, aki elárulta, hogy tisztában volt azzal, hogy dolgoznia kell a saját lelkivilágának kiismerésén. „Az önismereti út – bárhogy is nézzük – azt gondolom, hogy kihagyhatatlan. Nekem tavaly októberben ért véget egy párkapcsolatom, ami egy fájdalmas, szerelmes sztori volt, de alapvetően szeretettel váltunk el egymástól. Utána decemberben, karácsonyra kaptam a családomtól ezt a műsort, és nagyon örülök, hogy belevágtam.

Szkeptikus voltam a pszichológusokkal szemben, de nagyon érdekelt, hogy ki az, akit mások el tudnak képzelni mellém, hiszen eddig mindig én választottam magamnak. Kíváncsi voltam, hogy melyik az az embertípus, akit a szakemberek nekem választanak és szakszerűen raknak össze minket. Azt gondolom, hogy minden lehetőséggel élni kell az életben.”

Az énekesnőként is fellépő Rebeka ugyanakkor bevallotta: a Házasság első látásra 2025 sok mindenre megtanította őt. Előfordult ugyanis korábban, hogy három évig egyedül volt, egy időben kapcsolatfüggő volt, de a féltékenykedése is tett már tönkre kapcsolatot, ami mostani fejjel szerinte sem egészséges.