Kitálalt a Házasság első látásra asztrológusa: megdöbbentő, de ők a legjobban és legkevésbé összeillő párosok

A Házasság első látásra új évada egyelőre úgy tűnik, hogy nem a beteljesült, nagy szerelmek évada lesz. Bár voltak bimbózó szerelmek, eddig a legtöbb páros jövője inkább a szomorú lezárás irányába mutat. A szakértők fáradhatatlanul dolgoznak a műsor kezdése előtt, hogy tökéletes párosokat hozzanak össze, valahogy mégis úgy tűnik, mintha kezdenének szétcsúszni a dolgok a párosok között. Liszkay Judittal, A Házasság első látásra asztrológusával próbáltunk utánajárni, hogy milyen okok állhatnak a történések mögött. Judit a hozzá érkező párokról pontos elemzést készít, amiből tanulhatnak a kapcsolatukról. Érdemes egyáltalán belevágni, vagy jobb, ha különválnak útjaik? Viszont semmi sem garancia egyértelműen boldogságra.

A Házasság első látásra szakértője, Liszkay Judit segíti a pszichológusok munkáját (Fotó: TV2)

Házasság első látásra Viki és Attila párosánál látszott, hogy nem lesz fáklyás menet

Vannak képletek, amelyek már első pillantásra jelzik, hogy a kapcsolat csak akkor működik, ha a felek nagyfokú önismerettel és nyitottsággal közelítenek egymáshoz. „Miló Vikiéknél egyértelműen látszott, hogy nem lesz egyszerű menet. Ha a pár egyik tagjának nagyon erős a karaktere, akkor rettentően sok múlik azon, hogy ő milyen falakat tud áttörni – egyáltalán van-e benne hajlandóság erre. Attilán és Vikin is látszott, hogy nagy terheket cipelnek. Ilyenkor mindig kétesélyes dolog: vagy áttörjük és a nehézségeink mentén tudunk kapcsolódni, vagy egy óriási ellenállásba ütközünk. Náluk ez nagyon kétesélyes dolog volt” – meséli a szakértő.

Házasság első látásra 2025 Viki és Attila számára nem sok reménnyel kecsegtet (Forrás: Tv2)

Ha ennyire nem illenek össze, miért párosították őket a szakértők?

Kétségtelenül Házasság első látásra Viki az egyik legerősebb személyiség a műsorban, nem volt tehát könnyű dolga a szakértőknek, amikor párt akartak találni neki. Vagy találnak egy ugyancsak erős karaktert, amikor fennáll egy hatalmas harc esélye, vagy inkább egy lágyabb, simulékonyabb embert találnak mellé, akivel talán könnyebb megtalálni a harmóniát. A Házasság első látásra esetében az utóbbi történt. „Attilában egyértelműen látszott az erős alkalmazkodóképesség, a harmonizálás képessége, a rugalmasság. Ez jelentős előnyt adhat Vikivel való kapcsolatában. A kérdés az volt, hogy Viki mennyit tud engedni az öntörvényességéből. Sajnos úgy látszik, ez eddig kevésbé sikerült” – egészíti ki az asztrológus.