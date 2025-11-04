Megfagyott a levegő a Házasság első látásra adásában: „Egyedül fogsz meghalni, én nem leszek ott veled”

A Házasság első látásra 2025 idén is rendkívüli érzelmekkel és nem várt fordulatokkal döbbenti meg a nézőket adásról adásra. Attila elárulta a legféltettebb titkát.

Házasság első látásra Attila régi traumájáról vallott (Fotó: Tv2)

Házasság első látásra Attila menekült az esküvő elől

A hétfő esti epizódban a pszichológusok embert próbáló feladatra invitálták a Házasság első látásra szereplőket. Az előre eltervezett szituációkban ki kellett választani valakit a jelen lévők közül és úgy beszélni hozzá, mintha egy másik, múltbéli személy ülne vele szemben és el kellene mondani neki azt, ami régóta nyomja a lelkét vele kapcsolatban. Mindenkinek a pszichéjében vannak ugyanis olyan elfojtott dolgok, amik egy ilyen szerepjáték során a felszínre tudnak törni. Miló Viki Attilája a saját édesapját választotta, és bár ezt nem árulta el, a képzeletben hozzá idézett monológból és költői kérdések sorozatából egyértelműen kiderült, hogy róla volt szó.

Tudod te milyen az, amikor egy férfi felelősséggel tartozik mások iránt? Tudod, hogy mit okoztál a tetteiddel? Tudod, hogy hány embert bántottál meg? Tudod mit jelent az a szó, hogy hűség? Tisztában vagy azzal, hogy a hűség nem csak arról szól, hogy egy férfi egy nő iránt vállalja a hűséget? Tudod mi az a felelősségvállalás? Tudtad, hogy az én lelkemben mi játszódik le? Érdekelt?

– kezdett neki Attila, és már a kérdések feltevése során is megfagyott a szobában a levegő. Kiderült, hogy Attila egy nem kívánt gyermek volt, akiről az édesanyja lemondott volna, édesapja azonban ragaszkodott hozzá, mert szeretett volna egy fiú gyermeket. Az ezzel járó felelősséget azonban már nem vállalta.

Amit tettem, az soha nem volt jó. Nem vagyok magamra büszke és te is elmondtad, hogy nem vagy rám büszke. Nem váltottam be a terveidet. Milyen képet adtál, hogy bármit tegyek az életben? Mindig is menekültem attól az érzéstől, hogy én is házas legyek és ugyanazokat a hibákat kövessem majd el.

Miló Viki férje segítségére sietett a nehéz pillanatokban (Fotó: Tv2)

Attila szavaiban iszonyatos düh és fájdalom érződött, „Már nem érdekel az, hogy mit mondasz rólam. Mondhatsz amit akarsz. Egyedül fogsz meghalni. Nem leszek ott veled.” Egy ponton újdonsült felesége, Miló Viki sietett a segítségére, hogy megvigasztalja. Attila nem akarta egykönnyen lezárni, hogy ne haragudjon az apjára, de Vikinek és a pszichológusnak hála végül az elengedés mellett döntött és elismerte, hogy a vállán cipelt haraggal csak a saját életét nehezíti.