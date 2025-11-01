"Óriási szerelem lett" - Zimány Linda exébe szeretett bele Miló Viki - Videó

Miló Viki összeszedte minden bátorságát és őszintén vallott életéről a Beköltözve Hajdú Péterhez október 31-i adásában. A közel kétórás adásidőben az egykori ökölvívó bajnok meglehetősen érzékeny és kemény témákat érintett.

A Házasság első látásra 2025 sztárja, Miló Viki teljesen megnyílt Hajdú Péternek (Fotó: YouTube)

Szóba került többek között az édesanyja, akivel évek óta nem beszél, illetve az a feldolgozhatatlan trauma is, hogy korábban szexuálisan zaklatták, ami természetesen ma, 47 évesen is komoly hatással van a férfiakkal való kapcsolatára. Az köztudott, hogy Miló Viki most a TV2 Házasság első látásra című műsorában próbálja megtalálni az ideális férjet, jóllehet, ez ebben a műsorban még soha, senkinek nem sikerült. Nos, egyelőre ő sem igazán találja a közös hangot a pszichológusok által neki kijelölt férjjel, Attilával.

Nem csoda hát, hogy Hajdú Péter feltette a kérdést: mégis milyen férfiak jönnek be Vikinek?

„Külsőleg minden férfi más volt az életemben, tehát nem tudok ideált mondani. Mindig azt szoktam mondani, hogy ápolt legyen, foglalkozzon magával, nem kell egy kigyúrt állatnak lenni, mert én sem vagyok az, tehát ilyen igényeim nincsenek. Igényes legyen magával szemben, és nyilván, ha igényes, akkor nem elhízott, tohonya ember. Nekem a megbízhatóság nagyon fontos, az a legfontosabb”

- kezdte a felsorolást Miló Viki, hozzátéve, hogy eltartani például nem kell őt, mert mindig is maga kezelte a pénzügyeit.

Miló Viki Kedves Ferenccel is élt egy ideig (Fotó: TV2)

Hoppá, Zimány Linda exével jött össze Miló Viki

Kisvártatva jött a váratlan fordulat, a világbajnok sportoló ugyanis elkezdett konkrétan az egyik exéről mesélni, az illető pedig felkeltette Hajdú Péter figyelmét a jellemzői alapján.

„Volt egy férfi az életemben, aki nem tetszett, kémia nem volt. Megismertem a férfit, három hónap múlva egy óriási szerelem lett, életemben nem találkoztam olyan okos, értelmes férfival, levett a lábamról. Beleszerettem, mert fel tudtam rá nézni, amiatt, hogy ennyire értelmes volt, olyan munkája és életvitele volt. Nem mondom el, hogy ki volt, ismert, de nem celeb. Közéleti személyiség”

- kezdte Miló Viki, majd szépen el is árulta magát.