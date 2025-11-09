A Házasság első látásra korábbi sztárja kitálalt Miló Vikiről: ő sem ilyennek ismerte meg

A Házasság első látásra Miló Viki számára sajnos nem alakult meseszerűen. Hiába indult az esküvő szép reményekkel, a világbajnok sportoló kapcsolata hamar rémálomba fordult. Az ökölvívó a műsor miatt a kommentelők első számú céltáblája lett, és ellenlábasai egyre keményebben támadják. A helyzetről most Viki közeli barátja, Tóth Gergely, a Házasság első látásra 2. évadának szereplője is véleményt mondott, ugyanis úgy érzi, a helyzet már nagyon durván elharapódzott.
Miló Viki szexuális zaklatásból adódó traumájára csak a kísérlet közepén derült fény, ami meg is magyarázta, miért utasította el addig férje, Janicsek Attila közeledését. A sportoló azóta igyekszik ezen tudatosan dolgozni, de sajnos ez nem megy egyről a kettőre. A kommentelők lépten-nyomon bántják ezért, de a Házasság első látásra Gerije nagyon is jól átlátja a helyzetet.
Ennél a műsornál könnyű megkapni, hogy minek jött valaki, ha így vagy úgy viselkedik, ezt én magam is tapasztaltam a tavalyi évadban. És valahol ez lehet jogos, de nehéz mindig tudatosnak lenni. Abban az esetben ez hatványozottan igaz, hogyha egy rég elfeledett, megoldottnak hitt traumáról van szó
– kezdte a Borsnak.
„Emellett nem szabad elfelejteni, hogy egy ismeretlen emberről van szó, akinek még akkor is nehéz megnyílni, ha magunknak választunk, hát még hogyha más. Tudom, ez erről szól, de senki sem tudja, milyen, mikor mindemellett még kamerák és rengeteg más tényező van. Szóval nagyon átérzem Viki helyzetét” – folytatta.
Az egykori férj azt is bevallotta, hogy ő maga is hasonlóan érzett volt feleségével, Nagy Renivel kapcsolatban.
„Abszolút tudok ezzel azonosulni, mert rólam is elmondható, hogy nem igazán engedtem magamhoz közel az akkori feleségemet. Akkor éppen egy olyan fázisban voltam lelkileg, érzelmileg, mentálisan, hogy mégsem tudtam mit kezdeni egy ismeretlen nővel, pedig nekem nem volt régről előjött traumám. Nyilván ez más kérdés, hogy ő sem bánt velem szépen, és arra volt ez a reakció. De hogyha van egy régről megmaradt, felszakadt seb, akkor tényleg türelem kell ahhoz, hogy megoldás szülessen. Aztán vagy sikerül, vagy nem” – jelentette ki Geri.
A Házasság első látásra 2024-es évadának sztárja azt is elárulta, hogy ő hogyan ismerte meg Vikit a magánéletben, ezzel megerősítve, hogy a sportoló közel sem olyan, mint amilyennek a műsorban tűnik.
Ismerem már pár éve, és azt mondhatom, hogy egy nagyon segítőkész, odaadó és csupa szív nő. Ha látott olyan lehetőséget, akár üzletileg vagy sportügyileg, akkor mindig keresett engem mindenféle hátsó szándék vagy ellenszolgáltatás reménye nélkül, csak azért, mert jót akart nekem. És én úgy látom a mai napig, hogy teljesen, csak és kizárólag jóindulatú
– mesélte az exférj.
„Azt tudom, hogy egy ideje már egyedül van párkapcsolati téren. És be is számolt nekem arról, hogy néha-néha próbálkozott ezen a területen, de igazából nem fogta meg senki. Szóval én úgy gondolom, hogy ha tetszik neki a férje, akkor ő biztosan mindent megtesz, csak ez a trauma tartja vissza” – tette még hozzá.
