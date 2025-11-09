A Házasság első látásra korábbi sztárja kitálalt Miló Vikiről: ő sem ilyennek ismerte meg

A Házasság első látásra Miló Viki számára sajnos nem alakult meseszerűen. Hiába indult az esküvő szép reményekkel, a világbajnok sportoló kapcsolata hamar rémálomba fordult. Az ökölvívó a műsor miatt a kommentelők első számú céltáblája lett, és ellenlábasai egyre keményebben támadják. A helyzetről most Viki közeli barátja, Tóth Gergely, a Házasság első látásra 2. évadának szereplője is véleményt mondott, ugyanis úgy érzi, a helyzet már nagyon durván elharapódzott.

A Házasság első látásra 3. évadában Miló Viki igencsak megosztó személyiség lett, most Tóth Geri vette védelmébe (Fotó: TV2)

Miló Viki szexuális zaklatásból adódó traumájára csak a kísérlet közepén derült fény, ami meg is magyarázta, miért utasította el addig férje, Janicsek Attila közeledését. A sportoló azóta igyekszik ezen tudatosan dolgozni, de sajnos ez nem megy egyről a kettőre. A kommentelők lépten-nyomon bántják ezért, de a Házasság első látásra Gerije nagyon is jól átlátja a helyzetet.

Ennél a műsornál könnyű megkapni, hogy minek jött valaki, ha így vagy úgy viselkedik, ezt én magam is tapasztaltam a tavalyi évadban. És valahol ez lehet jogos, de nehéz mindig tudatosnak lenni. Abban az esetben ez hatványozottan igaz, hogyha egy rég elfeledett, megoldottnak hitt traumáról van szó

– kezdte a Borsnak.

„Emellett nem szabad elfelejteni, hogy egy ismeretlen emberről van szó, akinek még akkor is nehéz megnyílni, ha magunknak választunk, hát még hogyha más. Tudom, ez erről szól, de senki sem tudja, milyen, mikor mindemellett még kamerák és rengeteg más tényező van. Szóval nagyon átérzem Viki helyzetét” – folytatta.

Miló Viki esküvője még reményekkel teli volt, de azóta teljesen elromlott a kapcsolata Attilával (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra Tóth Gerinek is hasonlóan alakult

Az egykori férj azt is bevallotta, hogy ő maga is hasonlóan érzett volt feleségével, Nagy Renivel kapcsolatban.

„Abszolút tudok ezzel azonosulni, mert rólam is elmondható, hogy nem igazán engedtem magamhoz közel az akkori feleségemet. Akkor éppen egy olyan fázisban voltam lelkileg, érzelmileg, mentálisan, hogy mégsem tudtam mit kezdeni egy ismeretlen nővel, pedig nekem nem volt régről előjött traumám. Nyilván ez más kérdés, hogy ő sem bánt velem szépen, és arra volt ez a reakció. De hogyha van egy régről megmaradt, felszakadt seb, akkor tényleg türelem kell ahhoz, hogy megoldás szülessen. Aztán vagy sikerül, vagy nem” – jelentette ki Geri.