Páros lábbal szállt bele volt feleségébe a Házasság első látásra sztárja "Legjobb dolog volt megszabadulnom tőled"

Meseszerűen indult Kovács Reni és Wollner Péter Brumi kapcsolata. A Házasság első látásra második évadának szereplői közt ha nem is gyorsan, de szépen alakult a szerelem, a nézők szerint igazi álompár voltak. Ezért is érte sokként a rajongókat, amikor kiderült, mégis válnak.

A Házasság első látásra második évadának álompárja volt Reni és Brumi (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra sztárjai meggyűlölték egymást

A TV2 műsorának közönségkedvence volt sokáig Reni és Brumi, az egyetlen pár voltak sokáig, akik közt alig volt veszekedés, nem voltak nagy kiborulások, úgy tűnt, minden akadályt legyőz kapcsolatuk. Mégis a legvégén elváltak, az influenszer szerint azért, mert férje összejött egy másik szereplővel, Orsival. De ezt Brumi cáfolta.

Már nem alkotunk egy párt. Igazából ezt a döntést én hoztam meg. Azt gondolom, hogy elég sok kompromisszumot és áldozatot hoztam ezért a kapcsolatért, és sokszor azt éreztem, hogy nem kapok vissza mindent. Reninek van egy olyan fajta habitusa, amivel nem nagyon tudok azonosulni, de ez a műsor közben is kiderült, hogy nagyon sok mindenben nem egyezünk!

– nyilatkozta akkor a volt férj.

HEL Reni nem teszi zsebre, amit Brumitól kapott (Fotó: Instagram)

Meggyűlölte exét Brumi

A botrányos szakítás után Renire és Petire is rátalált a szerelem, azt hihetnénk, béke van köztük, de mint kiderült, a mélyben továbbra is forrnak az indulatok. A Tények Plusz szerdai adásában az influenszer exfeleség az új kapcsolatáról beszélt, de a nyilatkozatában megemlítette Brumit, aki szerinte figyeli a közösségi oldalát és amikor ő kitesz egy képet új kedvesével, akkor exe is kitesz egy közös fotót párjával. Na erre kibukott Brumi.

Az, hogy egy 2 perces riportban képes vagy engem belekeverni, mi ez, ha nem HAKNI. Rólad kellene, hogy szóljon, és nem rólam, rólunk. Ki foglalkozik a képeiddel… És én pont akkor posztolom, mint te? Akkor ki néz, kit? Atyavilág! Legjobb dolog volt megszabadulnom tőled, nemhogy nézegesselek még!

– fakadt ki Insta oldalán Wollner Péter.