A Házasság első látásra sztárja teljesen összeomlott: Becca a legváratlanabb pillanatban rohant ki zokogva

A Házasság első látásra párjainak élete bizony nem éppen tündérmese, hiszen a való életben az esküvő után nem éppen a boldogan életek, amíg meg nem haltak a következő lépés, különösen, ha a vőlegény és a menyasszony az oltár előtt találkozik először. A legtöbb szereplőnek a kommunikáció, a különböző traumák és régi sérelmek, valamint az eltérő elvárások adják fel a leckét. Így van ez Deák Rebeka és Horváth Zsolt kapcsolatában is, ami egészen addig fajult, hogy végül derült égből villámcsapásként bejelentették a szakításukat. A fiatalok ennek ellenére folytatják a kísérletet, na meg az önismeretet, amiben most egy váratlan töréspont következett be. A mindig vidám és laza Becca hirtelen teljesen összeomlott.

A Házasság első látásra Zsolt és Rebeka számára igazi sikertörténetnek tűnt, de a kapcsolatuk azóta 180 fokos fordulatot vett (Fotó: TV2 / hot! magazin)

Ahogy minden héten, a Házasság első látásra szereplői most is részt vesznek az esedékes csoportos terápián, ami úgy tűnik cseppet sem megy könnyen. Az eddig álompárnak hitt fiatalok, mint Kármen és Dani, Anna és Peti, valamint Rebeka és Zsolt, mind a válás szélére sodródtak, sőt valójában legtöbbjük már a gyűrűt sem hordja. Becca és férje viszont eddig tartották magukat, és a szakítás ellenére is igyekeztek kiegyensúlyozottan együttműködni, ami egy-két összezördüléstől eltekintve sikerült is nekik. Most azonban valami megtört a feleségben, és a terápia közben felpattant, majd sírva kirohant.

Bocsánat, szeretnék egy picit arrébb menni, mert nekem ez most nagyon sok

– mondta elcsukló hangon miközben felállt a kanapéról egy másik pár terápiája közepén.

A Házasság első látásra 2025-ös évada tele van váratlan fordulatokkal, Becca a szakítás után teljesen összeomlott (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra Rebeka személyiségét is megváltoztatta?

A fiatal feleség mindeddig nagyon gondosan elrejtette a mélyebb érzelmeit, és bár azt többször is kifejezte a férjének, hogy mi zavarja benne, de komoly beszélgetésekre nem igazán került sor. Zsolt ezt többször fel is rótta neki, de úgy érezte hiába, hiszen nem jutnak egyről a kettőre. Éppen ez vezetett a romantikus kapcsolatuk lezárásához is, amit az énekesnő szintén leginkább távolságtartóan kezelt. De lehet, hogy mégsem ez a teljes igazság, és jobban megviselték a történtek, mint eddig bevallotta?

