A Házasság első látásra sztárjánál elszakadt a cérna: „Egy szünet jót tenne kettőnknek. Az életünk végéig!”

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 12. 16:00
Zsolt és Rebeka házassága látszólag jól indult, ám egyre több a sötét felleg felettük. A Házasság első látásra férje most súlyos ítéletet mond kettejükről.
A Házasság első látásra szereplői jóformán kivétel nélkül mélypontra kerültek, Anna és Peti ki is mondta a válást, valamint Réka és Ricsi kapcsolata is válságban. A műsor során sokáig a legstabilabbnak Deák Rebeka Becca és Horváth Zsolt kettőse tűnt, ám fölöttük is beborult az égbolt.

Házasság első látásra Rebekája és Zsoltja
A Házasság első látásra Rebeka és Zsolt számára nem épp azt hozta, amire számítottak (Fotó: TV2)

Zsolt és Rebeka számára véget ér a Házasság első látásra kísérlete?

Házasság első látásra Zsoltja számára betelt a pohár, feleségét „egocentrikus p*csának” nevezte, s többször kifejtette: a nő úgy érzi, körülötte forog a világ. Nemrég pedig azt is elárulta, hogy ő már a nászúton érezte, hogy nincs jövőjük.

„Ő egy királylány, akinek nem a herceg kell, hanem egy szolgáló az udvarba. Amikor beszéltünk a szakértők kérésére arról, hogy engem mi nyomaszt, ő azt konfliktusként kezelte. Számára a mások érzései, gondolatai zavaró körülmények, amikkel nem érdemes foglalkozni” – fogalmazott Zsolt, aki a szerda esti adásban új esélyt ad a kapcsolatuknak, és aránylag jó kedvvel állt a találkozóhoz, amikor is Rebeka azóta már debütált dalán dolgoztak együtt.

Pár percig jó hangulat volt, de Rebeka rögtön odaszúrta: nem szeretné a „Süss fel nap”-ot felénekelni a Zsolt által készített zenei alapra, mert, mint mondta:

Ezt most elengedném. Nálam éppen nem süt veled a nap...

Eleinte ők voltak az álompár, mára alig bírnak pár szót váltani (Fotó: TV2)

Látni sem akarja Rebekát a férje

Erre a mindig békés, csendes Zsolt azonnal robbant.

Ne csináld már ezt. Mit drámázol?! Ne csináld a feszültséget megint, a k*rva életbe. Nem lehet húsz percet úgy eltölteni, hogy ne legyen nyűglődés, vagy valamivel baj. Már majdnem nem volt ki a f*szom egy fél órán keresztül

– háborgott Zsolt, majd a kameráknak elmondta:

Egy szünet azért jót tenne kettőnknek. Mondjuk az életünk végéig

– akadt ki a grafikusként dolgozó férfi.

Hogy végül a pszichológusok közbenjárásával sikerül-e kibékíteni őket, az kiderül a szerda esti adásból!

 

