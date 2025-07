Dávid Petra ismét testépítő lesz: „Súlyos diétás fáradtság lépett életbe”

Most hirtelen elvettek tőlem minden finomságot, teljesen lepucolták a táplálékokat, még gyümölcsöt sem ehetek. Visszatért az életembe az a versenydiétás fáradtság is, amivel megismerhettek engem a nézők a Házasság első látásra című műsorban, a héten már a kapukódomat is elfelejtettem hirtelen, leszállt a köd, kulccsal kellett bemennem. A szervezetem már reagál, nyilván valamit valamiért.