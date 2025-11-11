Gordon Ramsay Budapesten ünnepelt – Gianni Annoni is üzent neki

A világ egyik legismertebb séfje, Gordon Ramsay nemrég Budapesten ünnepelte születésnapját, amit természetesen nem lehetett titokban tartani. A brit sztárséf látogatása hatalmas érdeklődést váltott ki, hiszen sokan kíváncsiak voltak, vajon melyik hazai éttermet választja. Gianni Annoni, az olasz konyha magyarországi nagykövete humorosan reagált is a hírre, és kedves üzenetet küldött kollégájának.

Gordon Ramsay Budapestre érkezett születésnapot ünnepelni (Fotó: PA / Northofoto)

Gordon Ramsay Budapesten ünnepelte születésnapját

A brit sztárséf, akit a világ legszigorúbb televíziós mesterszakácsaként ismerünk, ezúttal pihenni és ünnepelni érkezett Magyarországra. A hírek szerint Gordon Ramsay néhány napot töltött Budapesten, és nemcsak a látványosságokat, hanem a magyar ízeket is élvezte. Az is kiderült közösségi oldalairól, hogy a Hungarian Hell's Kitchen-ben vacsorázott, ráadásul több rajongó is felismerni vélte a séfet a belvárosban.

Gianni Annoni tésztát főzne a világsztárnak

Gianni Annoni, a Trattoria Pomo D’Oro tulajdonosa és a magyar gasztronómia egyik legismertebb arca, sem hagyta szó nélkül Ramsay látogatását.

Ha bekopogtatna hozzám, főznék neki tésztát, azt úgysem tud!

– mondta nevetve a séf a Borsnak. Természetesen mindezt barátságos humorral jegyezte meg, majd hozzátette:

Ha ő főzne nekem valamit, biztosan megkóstolnám.

Gianni ezzel szakmai elismerését fejezte ki.

Gianni éttermében tésztát kapna Gordon Ramsay (Fotó: Mediaworks archív)

Egy torta is járna Ramsaynek

Gianni nem állt meg a viccelődésnél – azt is elárulta, mit üzenne a brit séfnek.

Happy Birthday, Gordon! Kapna tőlem egy tortát is, mert a születésnap torta nélkül mit sem ér.”

– fogalmazott mosolyogva. A gasztroszakma szerint egy ilyen gesztus nemcsak kedves, hanem igazi szakmai elismerés is lenne.

Budapest újra a gasztrotérképen

Gordon Ramsay látogatása ismét ráirányította a figyelmet Budapestre, mint egyre népszerűbb kulináris célpontra. Az utóbbi években a város egyre több Michelin-csillagos étteremmel és világszínvonalú séffel büszkélkedhet. A turisták és a gasztronómia szerelmesei számára ez újabb bizonyíték arra, hogy a magyar főváros már nemcsak történelmével, hanem ízeivel is hódít. Ramsay pedig, akármilyen rövid ideig is maradt, kétségtelenül nyomot hagyott a hazai gasztronómiai életben.