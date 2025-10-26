Gyerekein spórol Gordon Ramsay? Kemény kritikát kapott a milliárdos sztárséf

Gordon Ramsay mindig is megosztó személyiség volt: vannak, akik rajonganak egyedi stílusáért, mások viszont azonnal falra másznak tőle, amikor meghallják a gyakran nyers modorú sztárséfet, aki legújabb nyilatkozatával ismét sokakat felháborított: elárulta, hogy ő mindig az első osztályon utazik, gyerekei viszont csak a turista osztályra kapnak jegyet.

Sokan nem értenek egyet Gordon Ramsay nevelési módszerével Fotó: Forrás: Getty Images via AFP/Leon Bennett

Gordon Ramsay gyereknevelési módszere megosztja az embereket

Nem mindennapi interjút adott a Pokol konyhájának korábbi séfje. Gordon Ramsay éppen a gyereknevelési módszereiről beszélt a Unilad riporterének, amikor elmondta, hogy van egy furcsa családi szokásuk: gyermekei addig nem utazhatnak első osztályon, amíg nem dolgoztak meg érte.

Amikor nyaralni megyünk, akkor én és a feleségem mindig az első osztályra foglalunk helyet, a gyerekek pedig a turista osztályon utaznak. Együtt szállunk fel és le, de nem akarok pluszban arra költeni, hogy a gyerekek is velük üljenek. Nekik is mindig elmondom, hogy gondoljanak bele, hogy mennyi pénzt égetnének el azzal, ha minden alkalommal első osztályon repülnének. Sokszor kérdezik, hogy ennivalóért beugorhatnának-e hozzánk. Én közöltem velük, hogy hozzanak magukkal a gépre elemózsiát, és rendben lesznek. Most ez erősen hangozhat, de egy 14 évesnek mi szüksége van rá, hogy egy hátra dönthető székben utazzon?

– tette fel a kérdést Gordon Ramsay.

A sztárséf ezen a ponton érezte, hogy a riporter furcsán néz rá, ezért hozzátette:

Azért fontos ez a szabály, mert így a gyermekeim két lábban a földön maradnak, és motiváltak lesznek azért, hogy megdolgozzanak a sikerért. Tudni fogják, hogy mikor jön el az a pont, amikor megengedhetik maguknak, hogy velünk üljenek az első osztályon.

Ramsay szavai nem arattak osztatlan sikert a közösségi médiában. Az X-en (korábban Twitter) sorra jelentek meg azok a kommentek, amelyek azzal vádolták a mesterszakácsot, hogy a gyerekein spórol, ahelyett, hogy példát mutatna nekik – írja a Life.hu.

Ezek azonban nem ingatták meg a séfet, aki visszavágott a kritikusainak:

Nem szégyellem magam! A feleségem és az én döntésem, hogy hogyan fegyelmezzük a gyerekeinket, és mi őszintén hiszünk benne, hogy ezzel megtanítjuk nekik a pénz és a munka értékét!

– jelentette ki Gordon Ramsay.